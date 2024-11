Nuovo codice della strada: il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, aveva anticipato l’introduzione di nuove disposizioni nel Codice della Strada 2024, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade. Dopo aver ottenuto il via libera dalla Camera dei deputati il 27 marzo scorso, con 163 voti favorevoli, il disegno di legge è stato definitivamente approvato dal Senato.

Il nuovo codice della strada introduce misure più rigide per tutte le regole da adottare in strada. Di seguito tutte le nuove regole per il nuovo codice della strada

Nuovo codice della strada, guida in stato di ebbrezza

Secondo il nuovo codice vi sarà tolleranza zero per chi si metterà alla guida dopo aver bevuto un po’ troppo. Ad esempio se il tasso alcolemico è tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la multa varierà da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la sanzione prevede arresto fino a 6 mesi, multa da 800 a 3.200 euro e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Per tassi superiori a 1,5 grammi per litro, la pena aumenta con arresto da 6 mesi a un anno, multa da 1.500 a 6.000 euro e sospensione della patente da uno a due anni. Inoltre in tutti i casi citati verranno decurtati 10 punti dalla patente.

Nuovo codice della strada, eccesso di velocità

Secondo quanto stabilito le multe per eccesso di velocità andranno da 173 a 694 euro per superamenti tra 10 e 40 km/h. Se la violazione avverrà in città e viene commessa più di una volta in un anno, la multa aumenta tra 220 e 880 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Le multe aumenteranno anche per altre infrazioni, come la sosta nei parcheggi per disabili (da 330 a 990 euro) e nelle corsie o fermate degli autobus (da 165 a 660 euro). Su proposta dei sindaci, le multe per eccesso di velocità nelle città possono arrivare a 1.084 euro, con la sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi supera il limite due volte in un anno.

Nuovo codice della strada, biciclette e monopattini elettrici

Cambiano le regole anche per ciclisti e monopattini. Ad esempio, le corsie ciclabili saranno regolate tramite un decreto ministeriale, ma non sarà prevista una linea di arresto avanzata per le bici rispetto alle auto. Inoltre, le biciclette elettriche non dovranno superare una potenza di 250 Watt e una velocità di 30 km/h.

Per quanto concerne i monopattini elettrici, dovranno essere muniti di assicurazione, targa e indicatori di direzione. Inoltre, l’uso del casco sarà obbligatorio per tutti gli utenti, sia maggiorenni che minorenni, e ogni monopattino dovrà essere identificato con un contrassegno adesivo non rimovibile emesso dall’Istituto Poligrafico dello Stato. Infine, i monopattini potranno circolare solo su strade urbane, con un limite di velocità di 50 km/h, mentre non saranno più ammessi su piste ciclabili o nelle zone pedonali.

Nuovo codice della strada, autovelox

Regole più restrittive sull’uso degli autovelox. Gli autovelox potranno essere posizionati solo in aree ad alta incidentalità o dove è difficile fare la contestazione immediata, e non potranno essere usati su strade con limiti di velocità inferiori ai 50 km/h in città e 90 km/h sulle strade extraurbane.

Inoltre, se un conducente riceve più multe per velocità in un’ora nel medesimo tratto stradale, pagherà solo la sanzione più grave, aumentata di un terzo. Gli autovelox dovranno essere adeguatamente segnalati con cartelli almeno un chilometro prima del dispositivo.

Una novità riguarda anche le foto scattate dagli autovelox, non saranno più inviate insieme alla multa, ma saranno custodite dall’autorità. Gli automobilisti potranno richiederle solo in caso di ricorso

Nuovo codice della strada, neopatentati

In arrivo restrizione anche per i neopatentati. I neopatentati non potranno più guidare auto con potenza superiore a 75 kW/t (circa 105 kW o 142 CV) durante i primi tre anni, rispetto ai 70 kW precedenti.

Novità anche per il foglio rosa, sarà obbligatorio che chi lo possiede svolga esercitazioni in autostrada, su strade extraurbane e di notte, con un istruttore abilitato. Solo dopo un numero minimo di ore, l’autoscuola rilascerà un certificato. Chi non rispetta questa norma rischia multe fino a 1.731 euro, comprese per l’istruttore.

Nuovo codice della strada, uso dei cellulari

Multe salate per chi userà il cellulare alla guida:

se il conducente ha tra 10 e 20 punti sulla patente, la sanzione prevede il ritiro della patente per una settimana. Se i punti sono inferiori a 10, la sospensione della patente sarà di 15 giorni.

della sarà di 15 giorni. per la prima infrazione, la multa varierà da 250 a 1.697 euro , con sospensione della patente che potrà durare dai 15 giorni ai 2 mesi (attualmente, le sanzioni sono comprese tra 165 e 660 euro).

, con sospensione della patente che potrà durare dai 15 giorni ai 2 mesi (attualmente, le sanzioni sono comprese tra 165 e 660 euro). in caso di recidiva, la sanzione salirà tra i 350 e 2.588 euro, con sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la decurtazione di 8-10 punti dalla patente.

Nuovo codice della strada, abbandono animali

Sanzioni più severe per chi abbandona un animale sulla strada. In caso di abbandono dell’animale su strada o nelle sue vicinanze, la pena sarà aumentata di un terzo rispetto alle precedenti disposizioni. Se l’abbandono avviene con l’uso di un veicolo, è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Inoltre, se l’abbandono dell’animale dovesse causare un incidente stradale con morti, feriti o gravi lesioni, la pena potrebbe arrivare fino a 7 anni di carcere.