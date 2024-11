Al via i festeggiamenti per Natale 2024! Catania verrà invasa da una magica atmosfera natalizia. La data e il luogo da ricordare è venerdì 29 novembre alle ore 17.30, in Piazza Università. Proprio alle 17.30 avverrà sia l’accensione delle luminarie in via Etnea che l’illuminazione dell‘albero di Natale in Piazza Università.

Le strade della nostra città si coloreranno di luci, colori e suoni. Ad accompagnare la suggestiva atmosfera l’inaugurazione dei tradizionali mercatini natalizi. Passeggiare per le vie di Catania durante il periodo natalizio diventerà un’esperienza unica per tutti i cittadini e non solo.

I mercatini natalizi

I mercatini natalizi di Catania, che saranno allestiti in Piazza Università, offriranno un’ampia scelta di prodotti artigianali, dolci tipici e idee regalo per ogni esigenza. Sarà l’occasione ideale per scoprire le creazioni uniche di artigiani locali, con decorazioni natalizie fatte a mano, giocattoli in legno, gioielli artigianali e tanto altro. I profumi dei dolci tradizionali e delle specialità siciliane come il vin brulé e le arance candite inonderanno l’aria, invitando i passanti a fermarsi e immergersi nella magia del Natale.

Tra magia, musica e tradizione

Ad accompagnare l’atmosfera natalizia, ci sarà il caldo e avvolgente suono del sax di Giovanni Arena, che con la sua musica contribuirà a rendere il momento ancora più speciale. Le note melodiche del sax creeranno un’atmosfera unica e di convivialità e di festa.

L’inaugurazione dei mercatini natalizi non segnerà solo l’inizio delle festività natalizie, ma anche l’avvio di un mese ricco di eventi e iniziative in tutta la città. Concerti, spettacoli, laboratori per bambini e tanto altro trasformeranno Catania in una città viva e accogliente, pronta a celebrare la magia del Natale