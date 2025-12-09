Presentato la scorsa settimana il tanto atteso programma natalizio, quest’anno realizzato a costo zero grazie ai proventi della tassa di soggiorno, offrirà a tutti i cittadini e ai turisti oltre cinquanta eventi distribuiti su tutto il territorio, dal centro alle periferie. La città si animerà con concerti gospel, canti e musiche natalizie, spettacoli di marionette, l’opera dei pupi, esibizioni di artisti di strada, rappresentazioni itineranti, novene, fiabe e racconti natalizi. Ma tra gli eventi più attesi la Notte Bianca, il 13 dicembre!

“Grazie anche al sostegno del sindaco Trantino”, ha affermato il presidente Sebastiano Anastasi, “abbiamo ampliato il programma di iniziative dell’Amministrazione in sintonia con le realtà e le esigenze del territorio e soprattutto delle periferie. La collaborazione di cittadini, associazioni, unità di strada, club service e dei municipi ci ha permesso di realizzare iniziative di solidarietà con screening e prevenzione e anche momenti all’insegna dell’appartenenza e della tradizione come le tipiche “cone” o l’evento di Cibali con l’allestimento di un presepe e una festa nello storico lavatoio”.

Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Notte Bianca in città, quando si terrà

Fissata per il 13 dicembre la tanto attesa Notte Bianca, uno degli appuntamenti più attesi e amati dai cittadini e dai numerosi turisti che riempiranno le vie del centro storico e non solo. L’iniziativa promossa dal consigliere Giovanni Magni e dalla VII Commissione, in collaborazione con le direzioni Cultura e Attività produttive, prevede l’apertura straordinaria di tutti i musei cittadini, che potranno essere visitati fino alle ore 23:00, al costo simbolico di solo 1 euro. Oltre alla possibilità di visitare e riscoprire il patrimonio culturale di Catania, la Notte bianca offrirà anche l’opportunità di visitare negozi e i numerosi mercatini in città.

Fino a quando saranno allestiti i mercatini

La Notte Bianca offrirà hai numerosi cittadini e turisti a passeggio per la città e per i musei aperti di poter visitare e comprare prodotti artigianali esposti numerosi mercatini natalizi in città. Quest’anno saranno allestiti in:

Via Pacini;

Via Minoriti;

Via Montesano;

Piazza Mazzini (lotto lato nord, con la possibilità di scegliere 1 delle due modalità di collocazione come da planimetrie allegate);

Villa Pacini;

Corso Italia (accanto Bar Europa a partire dal civico 300).

L’amato evento “Centriamo il Natale 2025” durerà fino al 28 dicembre 2025!