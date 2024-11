La sesta edizione di Spumanti dell’Etna è pronta a portare sul palcoscenico catanese la magia del vulcano etneo e le sue bollicine uniche. Dal 29 novembre al 1 dicembre, il cuore di Catania ospiterà una rassegna dedicata agli spumanti siciliani di metodo classico, una delle eccellenze enologiche più apprezzate a livello internazionale. Tre giorni di eventi esclusivi, che vedranno come protagonisti i migliori produttori di spumante dell’Etna, accompagnati da prelibatezze gastronomiche e dalla partecipazione di chef stellati della Sicilia. Un’opportunità imperdibile per scoprire il fascino del terroir etneo, intrecciando tradizioni, storia e sapori in un’esperienza sensoriale unica.

Spumante tutto etneo

L’obiettivo di questa edizione è far immergere i partecipanti nella cultura e nella storia dell’Etna, attraverso i suoi vigneti vulcanici e il lavoro dei produttori locali. Spumanti dell’Etna non è solo un evento enogastronomico, ma un viaggio alla scoperta di un territorio ricco di tradizioni. Francesco Chittari, presidente dell’Associazione Spumanti dell’Etna, sottolinea come la rassegna voglia mettere in luce non solo il valore economico, ma anche il patrimonio culturale delle terre etnee. La manifestazione avrà il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, e si avvale della collaborazione di esperti del settore come la Fondazione Italiana Sommelier Bibenda.

Il programma di questa nuova edizione

Quest’anno, Spumanti dell’Etna arricchisce la sua offerta con nuove attività, che spaziano dalle consuete degustazioni, banchi di assaggio e visite alle cantine, fino a performance culturali e cene stellate.

Alla vigilia della rassegna, giovedì 28 novembre, la cena L’Etna guarda il mare al ristorante Gelsonero. Poi si entrerà nel vivo il venerdì 29 novembre con visite alle cantine, degustazioni alla cieca e incontri con esperti del settore. Gli appuntamenti del venerdì si svolgeranno da Tenute Nicosia in cui è prevista una degustazione di Blanc de blancs siciliani, un talk sulle bollicine siciliane e banchi d’assaggio con street-food a cura di Osteria Nicosia.

Sabato 30 novembre, l’evento si terrà a Linguaglossa, dove la Cantina Gambino accoglierà i partecipanti con una degustazione di spumanti rosati. Il giorno proseguirà con un affascinante talk sulla bellezza dell’Etna, con la partecipazione di esperti, e terminerà con una cena d’autore al ristorante stellato Coria di Catania. Durante la cena, gli spumanti saranno serviti in eleganti bottiglie magnum, arricchendo l’esperienza gastronomica con il meglio del vino siciliano.

Il gran finale al MF Museum & Fashion

Il culmine della rassegna avverrà domenica 1 dicembre, con una mattinata dedicata alla degustazione di spumanti ottenuti da uve a bacca nera presso la Cantina La Contea. La serata conclusiva, che inizierà alle 20, si terrà presso il suggestivo MF Museum & Fashion di Marella Ferrera, un luogo che unisce moda, arte e cultura. Qui, i partecipanti potranno assaporare gli spumanti delle cantine etnee, accompagnati da piatti cucinati in diretta dai rinomati chef, il tutto immersi in un’atmosfera esclusiva.

In aggiunta all’elemento enogastronomico e culturale, parte dei proventi della manifestazione sarà devoluta all’Associazione Meter di Don Fortunato Di Noto, impegnata nella lotta contro la pedofilia e gli abusi su minori, per sostenere i diritti e la protezione dei bambini. Un gesto importante che unisce il piacere di un buon calice di spumante alla solidarietà.