Bonus Natale 2024 – Con l’arrivo del mese di dicembre, quest’anno alcuni lavoratori dipendente, oltre che la tanto attesa tredicesima, riceveranno anche l’erogazione del nuovo Bonus Natale 2024. Si tratta di un contributo del valore di 100 euro introdotto dal Decreto Omnibus e riservato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito fino a 28.000 euro. Di seguito tutti i dettagli sulla novità, i requisiti e come farne richiesta.

Bonus Natale 2024: i requisiti per conoscere a chi spetta

Come si evince dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, l’indennità è riservata principalmente ai lavoratori dipendenti, con almeno un figlio a carico, indipendentemente dallo stato civile. Tuttavia, la norma precisa che il bonus non è cumulabile: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o i conviventi, sono lavoratori dipendenti in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, solo uno dei due potrà beneficiare del contributo.

È questa una delle maggiori novità apportate dal DL n. 167/2024 per il Bonus Natale 2024. Precedentemente infatti, una delle condizioni per accedere al beneficio, era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o far parte di un nucleo familiare monogenitoriale. Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. A tal fine, la circolare specifica che si considerano fiscalmente a carico i figli con un’età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro lordi e a 2.840,51 euro se di età superiore.

Bonus Natale 2024: come richiederlo e ottenerlo

Per ottenere il Bonus Natale 2024, i lavoratori dipendenti, sono tenuti a comunicare al proprio datore di lavoro, mediante autocertificazione, la dichiarazione del possesso dei requisiti di reddito e familiari richiesti dalla normativa. È, inoltre, necessario confermare con la stessa che il coniuge, non legalmente ed affettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della medesima indennità. La circolare precisa poi che, qualora i richiedenti il nuovo bonus abbiano già inoltrato richiesta al sostituto d’imposta, essi non dovranno presentare una nuova autocertificazione, salvo che, in ottemperanza alle nuove regole introdotte dal decreto Omnibus, sia necessario fornire il codice fiscale del convivente e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

Il sostituto d’imposta erogherà il contributo insieme alla tredicesima mensilità, solitamente in arrivo con la busta paga di dicembre. Tuttavia, per il lavoratore avente diritto al bonus e che non lo riceve o per coloro che operano senza sostituto d’imposta, è prevista la possibilità di “recuperare” o ottenere il Bonus Natale 2024, con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.