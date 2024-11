Con l’avvicinarsi di dicembre, i lavori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, si apprestano a ricevere la tanto attesa tredicesima, la mensilità aggiuntiva che varia a seconda della categoria di lavoro e della situazione individuale. Sebbene il pagamento venga solitamente effettuato con il cedolino di dicembre, la data della sua erogazione, è soggetta a variazioni così come l’importo che per alcuni quest’anno sarà integrato da un Bonus Natale di 100 euro. Vediamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su questo importante accredito.

Le date di erogazione della tredicesima

Le date di pagamento della tredicesima, variano in relazione alla categoria di lavoratori. Per il settore commerciale e i metalmeccanici, il Ccnl prevede che il pagamento avvenga entro il 24 dicembre, mentre la maggioranza dei lavoratori, riceve la tredicesima prima delle festività natalizie tra il 15 e il 20 dicembre. Per il personale scolastico, l’accredito è fissato dalla legge al 14esimo giorno del mese ma, poichè quest’anno il 14 dicembre sarà un sabato, il versamento potrebbe essere anticipato. L’erogazione per i dipendenti pubblici è usualmente prevista il 15 del mese, che questo dicembre sarà una domenica, pertanto il personale amministrativo si vedrà accreditata la tredicesima due giorni prima, il 13 dicembre mentre gli altri statali dovranno attendere il 16 dicembre.

A chi spetta la tredicesima e come si calcola

Un dato di di fondamentale rilievo, riguarda il fatto che la tredicesima, a differenza della quattordicesima che viene prevista solo da alcuni contratti, è un diritto di tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, inclusi apprendisti e lavoratori part-time. La mensilità aggiuntiva viene riconosciuta anche a lavoratori domestici, colf, badanti, baby sitter e, per i pensionati, a chi percepisce la pensione di reversibilità. Al contrario, stagisti, lavoratori autonomi e parasubordinati, lavoratori con partite Iva, insieme con i disoccupati percettori di Naspi, non sono aventi diritto alla tredicesima. L’importo è calcolato come una mensilità aggiuntiva del proprio stipendio, proporzionale al periodo lavorato nell’anno.

Il pagamento per i pensionati e il calendario di dicembre

Per i pensionati, la tredicesima viene accreditata lo stesso giorno dell’assegno previdenziale, ossia il primo giorno bancabile del mese che quest’anno sarà il 2 dicembre. Come da prassi, i pensionati che preferiscono ritirare i contanti presso gli uffici postali, seguiranno il consueto calendario suddiviso in ordine alfabetico in base alla lettera iniziale del cognome:

Dalla A alla C : lunedì 2 dicembre 2024,

: lunedì 2024, Dalla D alla K : martedì 3 dicembre 2024,

: martedì 2024, Dalla L alla P : mercoledì 4 dicembre 2024,

: mercoledì 2024, Dalla Q alla Z: giovedì 5 dicembre 2024.

Bonus Natale: cos’è e a chi spetta

Novità di quest’anno è l’introduzione del bonus Natale da 100 euro. Si tratta di un contributo, introdotto dal decreto Omnibus, destinato ai dipendenti pubblici e privati con un reddito annuo fino a 28.000 euro e almeno un figlio a carico. I lavoratori che rispettino i requisiti dovranno comunicarne il possesso al proprio datore di lavoro e trasmettergli i documenti necessari per ottenere il bonus. Sarà questi ad integrare i 100 euro previsti alla tredicesima, recuperando successivamente dal bonus con compensazione, la somma anticipata.

L’Agenzia delle Entrata ha inoltre chiarito che, per coloro che operano senza sostituto d’imposta, come i lavoratori domestici, sarà possibile richiedere e ottenere il bonus mediante dichiarazione dei redditi 2025.