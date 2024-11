Il Bonus Natale 2024 è un contributo straordinario di 100 euro, destinato ai lavoratori dipendenti che rispettano specifici requisiti reddituali e familiari. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove linee guida per aiutare sia i lavoratori che i datori di lavoro a comprendere meglio le condizioni e le modalità di accesso a questa agevolazione.

Requisiti per accedere al Bonus Natale 2024

Il Bonus Natale 2024 è rivolto ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo non superiore a 28.000 euro, considerato per l’intero anno fiscale 2024. Tale importo include anche le somme percepite entro il 12 gennaio 2025, grazie al principio di “cassa allargata”.

Per avere diritto al bonus, il lavoratore deve:

Essere coniugato (non legalmente separato) con almeno un figlio a carico, incluso se adottivo o affidato.

(non legalmente separato) incluso se adottivo o affidato. Essere l’unico genitore in una famiglia monogenitoriale (ad esempio, in caso di decesso dell’altro genitore o mancato riconoscimento del figlio).

monogenitoriale (ad esempio, in caso di decesso dell’altro genitore o mancato riconoscimento del figlio). Infine, è necessario che l’imposta lorda del lavoratore sia superiore alla detrazione fiscale spettante.

Alcune categorie di lavoratori sono escluse dal Bonus Natale 2024. Nello specifico, il bonus non è accessibile a chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come i collaboratori, tirocinanti e amministratori. Solo i lavoratori dipendenti con contratto in essere possono fare domanda.

Modalità di erogazione del bonus Natale 2024

Il Bonus Natale 2024 sarà erogato assieme alla tredicesima mensilità. I lavoratori interessati devono fare richiesta tramite dichiarazione scritta al datore di lavoro, allegando la documentazione necessaria in caso di più rapporti di lavoro dipendente. I datori di lavoro, durante il conguaglio, verificheranno l’idoneità del richiedente e potranno compensare il credito.

Per chi ha più contratti part-time, il contributo sarà erogato dal sostituto d’imposta indicato dal lavoratore, che dovrà fornire tutte le informazioni richieste per il calcolo. Nel caso in cui il bonus sia stato erogato a chi non ne aveva diritto, il datore di lavoro potrà recuperare l’importo tramite un codice tributo specifico. Questa misura permette al datore di lavoro di compensare eventuali importi errati o indebiti in fase di pagamento delle imposte.

Dichiarazione dei redditi 2024 e verifiche

I lavoratori domestici potranno richiedere il Bonus Natale 2024 nella dichiarazione 730/2025. Se il bonus è stato erroneamente calcolato o non è stato richiesto, sarà possibile ricalcolarlo o restituirlo in fase di dichiarazione dei redditi. In questo modo, l’Agenzia delle Entrate assicura che il bonus sia conforme alla normativa vigente, fornendo un’ulteriore verifica per i lavoratori.