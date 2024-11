La SAC ha annunciato la chiusura della pista dell’Aeroporto di Catania-Fontanarossa per ben sei mesi, dal 31 marzo al 31 ottobre 2025 (con una breve sospensione nel mese di agosto), dalle ore 00:00 alle ore 06:00, per realizzare i lavori di interramento della linea ferroviaria, preliminare alla nuova pista di volo prevista dal piano di sviluppo dello scalo.

Progetto strategico e ambizioso

L’intervento, definito “strategico e ambizioso” dalla stessa società di gestione aeroportuale, è stato progettato in tal modo per preservare l’operatività dello scalo, dando, allo stesso tempo, ai passeggeri la possibilità di fruire di un servizio ottimale, rispondente alle proprie esigenze. Con queste parole si è espressa la società: “L’esecuzione dei lavori durante la notte dimostra l’impegno di tutte le parti coinvolte nel limitare i disagi e salvaguardare la continuità del servizio“.

Il progetto, realizzato grazie ai fondi del Pnrr e volto all’ampliamento e all’ammodernamento dell’aeroporto etneo, testimonia la grande importanza che lo stesso ha nel panorama nazionale ed internazionale.

Un simile intervento è diretto a migliorare, non solo l’attrattività dello scalo per le compagnie aeree, ma anche la qualità dei servizi offerti ai passeggeri, e si colloca nell’ambito della più ampia idea di potenziare le infrastrutture del Mezzogiorno.

Torrisi: “Esempio virtuoso di sinergia”

“Questo progetto è un esempio virtuoso di sinergia tra gestori di infrastrutture pubbliche, che contribuisce alla crescita economica e alla competitività del territorio — ha affermato l’amministratore di SAC, Nico Torrisi —. Ringraziamo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e l’Enac per il costante supporto e l’attenzione dedicata al nostro aeroporto. Un particolare riconoscimento va anche a RFI per la riprogrammazione dei lavori e al deputato siciliano della Lega, Anastasio Carrà, per il suo sostegno“.