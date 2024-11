Rimborso Ryanair: l’Antitrust ha contestato la pratica dei costi extra applicati per chi effettua il check-in in aeroporto e non online.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sostiene che si tratta di una pratica commerciale scorretta che viola gli articoli 21 e 22 del Codice di Consumo. La contestazione ha avuto esito positivo e Ryanair si è impegnata a rimborsare oltre un milione e mezzo ai passeggeri che hanno sostenuto la spesa extra del check-in direttamente allo scalo aeroportuale.

Rimborso Ryanair: chi può riceverlo

Il risarcimento di 55 € andrà a tutti i consumatori che hanno presentato reclamo tra il 2021 e 2023. I reclami riguardano le poco chiare condizioni applicabili al check-in online.

I consumatori che hanno pagato il relativo supplemento riceveranno, inoltre, un ristoro da 15 euro o un voucher da 20 euro utilizzabile per acquistare i servizi di Ryanair DAC.

Si stimano oltre 100.000 prenotazioni che corrispondono ad altrettanti consumatori.

Rimborso Ryanair: cosa contesta l’Antitrust

L’ Antitrust contesta il fatto che le indicazioni fornite dalla compagnia irlandese potessero risultare ingannevoli a causa della carenza di un’adeguata informazione sulla disponibilità del servizio e sui costi. Irregolarità anche sulla selezione dell’imbarco prioritario e del bagaglio a mano. In fase di prenotazione per un volo andata e ritorno, infatti, le opzioni venivano applicate di default sia alla tratta del volo di andata che a quella di ritorno.

Cambiano le opzioni per priorità e bagaglio a mano

Altro tema contestato è, quindi, la modalità di selezione dell’opzione priorità e bagaglio a mano per le prenotazioni andata e ritorno. L’ estensione era applicata in maniera automatica a entrambe le tratte. In questo modo, i passeggeri hanno la possibilità di effettuare una selezione disgiunta. Il rimborso spetta anche a coloro i quali hanno presentato il reclamo su questo tema.

Modifiche al sito web

Ryanair ha effettuato modifiche al sito web per dare più chiarezza ai consumatori, così come al testo della mail di conferma della prenotazione. Saranno, quindi, fornite informazioni più chiare sugli eventuali costi da sostenere in caso di check-in effettuato in aeroporto.