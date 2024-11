Lavoro Catania: sono aperte nuove candidature per posti di lavoro presso: Arcaplanet, Eurospin e Bottega Verde. Si tratta di grandi catene che permettono a laureati e non di poter lavorare con loro per un periodo di tempo determinato. Di seguito tutte le informazioni necessarie per potersi candidare per la posizione che si ritiene più opportuna.

Lavoro Catania, Arcaplanet

La catena di petstore cerca la figura del Sales Assistant, i cui obiettivi principali saranno l’assistenza al cliente e la gestione del negozio. Nello specifico, chi ricopre questa carica dovrà:

Garantire il rifornimento degli scaffali e del magazzino

Eseguire le operazioni di cassa

L’azienda seguirà il candidato offrendogli un percorso di formazione strutturato, ma non solo: il lavoratore potrà usufruire di benefit integrativi con pacchetti di incentivi legati alle vendite. Inoltre lo store permette opportunità di crescita interna che attraverso vari step di valutazione potrebbero portare a successivi sviluppi di carriera. L’azienda richiede esperienza pregressa nel settore vendita e una buona conoscenza della lingua inglese.

Inoltre offre come contratto di lavoro uno stage o tirocinio formativo, con una retribuzione pari ad €800,00 al mese.

Lavoro Catania, Eurospin

La grande catena di supermercati cerca per la sede di Catania, un Stage Addetto/a Segreteria Amministrativa. Una figura che si dovrà occupare delle seguenti mansioni:

Smistamento Fatture Merci

Comunicazione indici ISTAT periodici

Il candidato deve aver conseguito una laurea in economia ed avere un’esperienza in ambito amministrativo/segretariato e presso aziende o studi. Sarebbe ottimo se avesse una buona conoscenza dell’inglese e del pacchetto Office.

Lavoro Catania, Bottega Verde

Il negozio di cosmesi cerca Addetta/o Vendita Part Time a tempo determinato. Il candidato sarà inserito nel team e dovrà occuparsi delle seguenti attività:

Gestione della cassa e delle attività amministrative del punto vendita;

Gestione e organizzazione del magazzino;

Si preferirebbe che il candidato avesse già esperienza con il contatto con il pubblico, abbia una buona preparazione sulle tecniche di vendita assistita. Inoltre bisogna possedere passione per il mondo della cosmesi, energia, flessibilità e propensione ai rapporti interpersonali.

Si tratta di un lavoro a tempo determinato, con turni anche nei weekend e nei giorni festivi, con impegno part time.