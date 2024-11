Salgono a 46 gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania. Il report, relativo alla giornata dalle 08:00 alle 18:00, evidenzia ancora 14 interventi in corso, a cui si aggiungono altri 8 interventi ancora da espletare.

Gli interventi ancora in corso

I Vigili del Fuoco stanno attualmente affrontando 14 interventi in corso:

n. 4 danni d’acqua (Catania in Via Siena, Catania in Via San Giovanni Li Cuti, Catania in Via Monsignore Domenico Orlando, Catania in via Fisichelli e a San Giovanni la Punta)

(Catania in Via Siena, Catania in Via San Giovanni Li Cuti, Catania in Via Monsignore Domenico Orlando, Catania in via Fisichelli e a San Giovanni la Punta) n. 5 dissesto statici di elementi costruttivi (Catania in Via Milano, Catania in Via Saturno, Catania in Via Antonino di Sangiuliano, Catania in Via Domenico Tempio e a San Giovanni la Punta)

(Catania in Via Milano, Catania in Via Saturno, Catania in Via Antonino di Sangiuliano, Catania in Via Domenico Tempio e a San Giovanni la Punta) n. 3 apertura porte (Catania, Sant’Agata li Battiati)

(Catania, Sant’Agata li Battiati) n. 1 soccorso a persone (Biancavilla, CT)

(Biancavilla, CT) n. 1 servizio di assistenza (Catania in Via Salvatore Quasimodo)

Gli interventi in Via Salvatore Quasimodo

Un intervento di particolare rilevanza si sta svolgendo in Via Salvatore Quasimodo, a Catania, dove una squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale, affiancata dai sommozzatori del Nucleo di Catania, sta prestando assistenza per risolvere un problema legato alla rete del gas. Un condotto è stato sommerso a causa di un allargamento, e il personale dei Vigili del Fuoco sta lavorando per chiuderlo in sicurezza, insieme agli operatori della rete gas.

Gli interventi da completare

Al momento, rimangono ancora 8 interventi da completare. La situazione continua ad essere monitorata costantemente, con i Vigili del Fuoco impegnati in un lavoro senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e risolvere le problematiche legate al maltempo.