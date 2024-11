Per contrastare l’abbandono dei rifiuti in strada e sensibilizzare la cittadinanza, l’amministrazione comunale di Catania ha organizzato per novembre una serie di raccolte itineranti di rifiuti ingombranti nel lotto Centro. Sotto la guida del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore all’Ecologia Massimo Pesce, gli appuntamenti si svolgeranno ogni sabato mattina, dalle 8:30 alle 12:00, condizioni meteo permettendo. Ogni cittadino potrà conferire fino a tre pezzi per appuntamento.

Le date degli incontri

Il primo incontro è previsto per sabato 9 novembre in corso Indipendenza, presso l’Istituto Gemmellaro, con raccolta di rifiuti ingombranti, legno, apparecchiature elettroniche (RAEE) e vernici. Il secondo appuntamento, il 16 novembre in piazza San Pio X, riguarderà il conferimento di ingombranti, legno e sfalci di potatura. L’ultimo appuntamento sarà sabato 30 novembre in via Cifali, presso lo Stadio Massimino (Tribuna B), con la raccolta di ingombranti, legno e RAEE.

I centri comunali

In aggiunta al servizio porta a porta, i residenti di questa zona possono utilizzare due centri comunali di raccolta (CCR) per smaltire rifiuti ingombranti e speciali come apparecchiature elettroniche, pile esauste e toner. I CCR si trovano in via Galatioto (quartiere Picanello) e sono aperti dalle 9:00 alle 13:00, e in via Fratelli Cairoli a Nesima Inferiore, aperto dalle 9:30 alle 15:30.

Gema Spa affiancherà inoltre il comitato cittadino “Federico II” nell’evento di pulizia “Ripuliamo via Grimaldi,” previsto per sabato 9 novembre alle 9:30. I volontari si riuniranno in via Grimaldi 100 per rimuovere la sabbia vulcanica accumulata lungo la strada. Durante la giornata verrà distribuito un nuovo calendario per il conferimento rifiuti, elaborato dal comitato e validato da Gema Spa, per promuovere il rispetto delle corrette modalità di smaltimento