In occasione delle imminenti festività natalizie, Dusty, di concerto con le amministrazioni comunali della provincia di Catania servite dall’azienda, ha annunciato modifiche temporanee ai servizi di raccolta differenziata e di igiene ambientale. Le variazioni riguarderanno in particolare le giornate del 25 e 26 dicembre, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, con differenze da Comune a Comune.

Gravina: servizi attivi anche nei giorni festivi

A Gravina di Catania la raccolta porta a porta e lo spazzamento delle strade saranno garantiti il 25 e 26 dicembre e l’1 e 6 gennaio. Nella giornata di Santo Stefano i servizi subiranno una riduzione: lo svuotamento dei cestini avverrà una sola volta e lo spazzamento sarà effettuato con mezzi limitati.

Il 31 dicembre resteranno attivi porta a porta, spazzamento e ritiro dei rifiuti ingombranti. Operativi anche il numero verde e il Centro comunale di raccolta.

Misterbianco: aperture ridotte dei Ccr

A Misterbianco, la vigilia di Natale i Ccr resteranno aperti fino alle 13. Nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio saranno garantiti esclusivamente porta a porta e spazzamento, mentre numero verde, ritiro ingombranti e Ccr non saranno operativi.

Il 31 dicembre confermati porta a porta, spazzamento e numero verde; i Ccr resteranno aperti fino alle 13, ma non sarà effettuato il ritiro degli ingombranti.

Motta Sant’Anastasia e Paternò: servizi a calendario ridotto

A Motta Sant’Anastasia porta a porta e spazzamento saranno garantiti il 25 e 26 dicembre e il 6 gennaio, mentre il 1° gennaio tutti i servizi saranno sospesi. Il 31 dicembre resterà attivo il numero verde e sarà anticipato il ritiro del secco residuale.

A Paternò i servizi saranno sospesi il giorno di Natale e il 1° gennaio, mentre per Santo Stefano e 31 dicembre sono confermate tutte le attività. Il 6 gennaio resta invariata la programmazione, ad eccezione del numero verde.

San Giovanni La Punta e San Gregorio

A San Giovanni La Punta la raccolta dei rifiuti sarà sospesa solo il 25 dicembre e l’1 gennaio, senza ulteriori variazioni nel resto delle giornate.

A San Gregorio, invece, il 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio saranno garantiti solo porta a porta e spazzamento; per Santo Stefano e 1° gennaio tutti i servizi saranno sospesi. La raccolta di carta e cartone prevista per l’1 gennaio verrà recuperata l’8 gennaio.

Santa Maria di Licodia e Valverde

A Santa Maria di Licodia i servizi saranno sospesi a Natale e il 1° gennaio. Per Santo Stefano, 31 dicembre e 6 gennaio saranno garantiti porta a porta e spazzamento. Previsti recuperi delle raccolte di organico e lattine nei giorni 27 dicembre e 3 gennaio.

A Valverde i servizi saranno sospesi il 25 dicembre e l’1 gennaio. Per Santo Stefano e il 6 gennaio resteranno attivi porta a porta e spazzamento, mentre il 31 dicembre saranno operativi anche numero verde e servizi ordinari.