Prende ufficialmente il via a Catania una nuova fase nella gestione del decoro urbano e del sistema dei rifiuti: entrano in servizio i primi 36 Ispettori Ambientali Volontari Comunali, una figura introdotta dal regolamento approvato dal Consiglio comunale nel 2024 e resa operativa grazie all’atto di indirizzo della giunta nel 2025. Si tratta di un’iniziativa che punta a rafforzare il controllo del territorio e a promuovere comportamenti più corretti da parte dei cittadini, integrando l’azione dell’amministrazione con il contributo del volontariato organizzato.

Una nuova rete per il controllo del territorio e il decoro urbano

Gli ispettori ambientali volontari rappresentano una novità per la città di Catania e si inseriscono in un modello già sperimentato in altre grandi realtà italiane. Dopo un percorso di formazione dedicato e la conclusione delle procedure di selezione, i 36 volontari saranno operativi nei prossimi giorni con il compito di affiancare l’amministrazione comunale nelle attività di monitoraggio del territorio. Il loro ruolo non sarà soltanto repressivo, ma soprattutto educativo e informativo, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e sull’importanza della raccolta differenziata.

In concreto, gli ispettori svolgeranno attività di osservazione e segnalazione delle irregolarità, intervenendo su situazioni come abbandono dei rifiuti, mancato rispetto delle ordinanze comunali e comportamenti che compromettono il decoro urbano. Opereranno in fasce orarie stabilite, con il rientro quotidiano negli uffici di riferimento per la consegna delle schede di rilevamento e la trasmissione dei dati raccolti sul territorio.

Formazione, volontariato e collaborazione con i cittadini

L’iniziativa nasce da un percorso condiviso tra amministrazione comunale, consiglio e strutture tecniche, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini nella gestione dell’ambiente urbano. Gli ispettori, selezionati tra volontari in possesso dei requisiti previsti, hanno seguito un corso di formazione specifico prima dell’avvio delle attività operative, ricevendo anche gli attestati e le pettorine identificative che ne consentono il riconoscimento durante il servizio.

Il modello punta a valorizzare il contributo del volontariato come supporto alle attività pubbliche, creando una rete diffusa sul territorio in grado di affiancare i servizi comunali. L’idea è quella di rendere più capillare la presenza sul territorio, migliorando la capacità di intercettare criticità e rafforzando al tempo stesso la cultura del rispetto degli spazi comuni.

Un progetto destinato a crescere fino a 60 unità

L’attivazione dei 36 ispettori rappresenta solo una prima fase di un progetto più ampio. L’amministrazione comunale ha infatti già annunciato l’obiettivo di arrivare fino a 60 unità operative, così da garantire una copertura più estesa del territorio cittadino. Per questo motivo, nei prossimi mesi potrebbero essere riaperti i termini dell’avviso pubblico per ampliare il numero dei volontari coinvolti.

Il sistema prevede anche forme di rimborso spese giornaliero per i partecipanti, oltre a una struttura organizzativa basata su report settimanali da parte delle associazioni coinvolte. Un impianto che mira a rendere il servizio stabile e coordinato, evitando interventi sporadici e puntando invece su una presenza continuativa e strutturata.

Decoro urbano e differenziata: la sfida della città

L’amministrazione comunale considera il progetto un tassello strategico per il miglioramento del sistema di raccolta differenziata e per il contrasto al degrado urbano. L’azione degli ispettori si inserisce infatti in una strategia più ampia che combina controlli, informazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di incidere sui comportamenti quotidiani dei cittadini.

La sfida principale resta quella culturale: rendere la cura della città una responsabilità condivisa. In questo senso, la presenza degli ispettori ambientali volontari non è solo uno strumento di vigilanza, ma anche un segnale di partecipazione civica, volto a rafforzare il senso di appartenenza e a migliorare la qualità complessiva degli spazi urbani.