A partire da fine novembre, il porto di Catania sarà sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria promosse dall’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Si tratta di un progetto che rientra tra gli interventi di riqualificazione preliminari e propedeutici al futuro Piano regolatore, uno strumento urbanistico utilizzato dal comune per la pianificazione territoriale mirata allo sviluppo urbano.

Il progetto di riqualificazione

Come annunciato dal presidente Adsp Francesco di Sarcina, il progetto di concentrerà sulla zona dello Sporgente centrale e le aree adiacenti al viale Dusmet.“L’obiettivo è di migliorare il rapporto tra città e porto. L’area oggetto dei lavori diventerà un nuovo biglietto da visita per i visitatori, sia per i crocieristi che sbarcano a Catania, sia per operatori portuali e cittadini che finalmente potranno godere di spazi funzionali, verdi, sicuri, ordinati e gradevoli dal punto di vista dell’arredo urbano”, dichiara il presidente Saracina.

Altri interventi previsti al porto di Catania

Oltre a questo progetto, il presidente Di Sarcina afferma che ne seguiranno altri entro la primavera del prossimo anno. I nuovi lavori primaverili avranno come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio urbanistico e architettonico, migliorare il livello di accessibilità e viabilità del porto e accogliere al meglio turisti e cittadini. Tra le azioni pianificate, vi sono la creazione di nuove rotatorie, percorsi pedonali, riconfigurazione della segnaletica e dell’impianto di illuminazione e creazione di aiuole arricchite da cespugli e alberature ornamentali.

Un porto più accessibile e sicuro per la città

Tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione, realizzabili grazie al cambiamento delle condizioni e della struttura portuale stessa , mirano ad un miglioramento della connessione tra il porto e il tessuto urbano, contribuendo a rendere la struttura portuale più sicura e accessibile.

Grazie a queste operazioni, l’area portuale diventerà un luogo accogliente sia per i numerosi crocieristi che attraccano sullo sporgente centrale sia per i turisti, che potranno godere della bellezza e funzionalità di uno spazio urbano rinnovato.