Lavoro Catania: sono aperte nuove posizioni di lavoro in diverse aziende di Catania. Euronics cerca un Promoter per gestire il corner del negozio, Eurospin seleziona addetti alle vendite appartenenti alle categorie protette, mentre Amazon cerca un Operations Manager a tempo pieno per turni notturni.

Lavoro Catania: Euronics

La società Gestione Spazi Commerciali S.r.l. è alla ricerca di una figura professionale che ricopra la posizione di Promoter in corner presso il punto vendita Euronics di Misterbianco. La risorsa, previo corso di formazione, si occuperà della gestione del punto vendita insieme al team, fornendo un servizio di qualità e diventando un punto di riferimento per l’accoglienza e l’assistenza del cliente.

L’offerta propone:

percorso di formazione affiancato

contratto part time (weekend compresi)

retribuzione mensile con busta paga

Per quanto concerne il contratto di lavoro, sarà un part-time con turni dal lunedì alla domenica.

Lavoro Catania: Eurospin

L’azienda italiana Eurospin, leader di mercato, è alla costante ricerca di nuove risorse da inserire nei propri reparti, offrendo opportunità di crescita personale e professionale.

La figura attualmente ricercata dal gruppo Eurospin Sicilia S.p.A. per il proprio punto vendita di Catania è un/a addetto/a vendita appartenente alla categorie protette L.68/99.

I requisiti del candidato ideale sono:

affidabilità

massima serietà

approccio positivo alla clientela

capacità di adattamento, comunicative e relazionali

essere automuniti

In questo caso si richiedono disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Lavoro Catania: Amazon

L’azienda Amazon Italia Transport S.r.l., con sede a Catania, è alla ricerca di un Operations Manager a tempo pieno per turni notturni. La figura selezionata sarà un punto di riferimento per la logistica e avrà il compito di supportare la crescita e l’innovazione di Amazon.

L’Operations Manager si occuperà di:

migliorare l’efficienza della spedizione degli ordini

dirigere e coordinando le squadre e i piani operativi

garantire la sicurezza e un elevata qualità e produttività del servizio

fungere da collegamento tra i vari team (finanza, sicurezza, operazioni) e contribuire all’innovazione del sito

Il candidato ideale deve possedere una laurea, ottima padronanza della lingua inglese, competenze dell’uso di MS Office e metodologie Lean, Six Sigma e Kaizen ed esperienza pregressa nei settori di logistica.