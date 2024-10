A causa delle previste condizioni atmosferiche avverse per la giornata di sabato 19 ottobre 2024 il sindaco di Catania Enrico Trantino ha dato disposizioni agli uffici della protezione civile di predisporre ordinanza di sospensione delle lezioni scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio cittadino e la chiusura di parchi e giardini pubblici.

Le previsioni meteo Sicilia di domani riportano, infatti, precipitazioni per tutto l’arco della giornata, anche di carattere temporalesco specialmente nelle ore pomeridiane. In tutta l’Isola è allarme Medicane, come hanno sottolineato i meteorologi nei giorni scorsi. Sembra, dunque, che il tempo atmosferico stia cambiando, adattandosi alla stagione autunnale e allontanandosi dalle temperature sopra la media delle ultime settimane.