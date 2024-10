All’alba della giornata di oggi, 16 ottobre 2024, si registra l’ennesimo incidente lungo la Tangenziale di Catania. Coinvolta un’auto che trasportava una barca a rimorchio e un camion. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si è verificato in via autonoma, precisamente nei pressi della galleria allo svincolo di Misterbianco. Si registrano code e traffico, con la viabilità in tilt in direzione Siracusa.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per gestire la viabilità e coordinare i soccorsi. Le code si estendono per circa 8 chilometri, a partire dallo svincolo per i paesi etnei.

In aggiornamento