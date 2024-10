La vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera nell’area di Pergusa è stata identificata come Ugo Vinci, un giovane di 24 anni originario di Enna, studente presso la facoltà di Medicina dell’Università Dunarea de Jos con sede nella città. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri e dai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, il giovane è rimasto intrappolato all’interno della vettura, che ha preso fuoco dopo essersi schiantata violentemente contro un cancello.

Il disperato tentativo degli amici di salvarlo

Dalle prime ricostruzioni, sembra che Ugo Vinci fosse seduto sul sedile posteriore della macchina. I due amici che erano con lui, uno alla guida e l’altro come passeggero anteriore, hanno cercato disperatamente di tirarlo fuori dall’abitacolo in fiamme. Sono stati momenti di puro terrore, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. Vinci potrebbe essere rimasto incastrato o aver riportato ferite che gli hanno impedito di liberarsi, portando così alla sua tragica fine.

L’inchiesta aperta dalla Procura

L’intera città è rimasta senza parole di fronte a una tragedia di tale portata. La famiglia e gli amici di Vinci sono devastati dal dolore, incapaci di comprendere come si sia potuto verificare un incidente così grave. La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. I due amici superstiti, trasportati all’ospedale Umberto I di Enna la stessa sera, saranno ascoltati per chiarire la dinamica dell’incidente.

Le prime verifiche sembrano indicare che si sia trattato di un incidente autonomo, in cui il conducente ha perso il controllo del veicolo. Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi di sottoporre il guidatore a controlli tossicologici per verificare se fosse sobrio al momento dell’incidente. In ogni caso, i due superstiti forniranno ulteriori dettagli per ricostruire gli ultimi istanti che hanno preceduto la tragedia.