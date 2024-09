Nell’ambito del progetto “La Comunità dei LibEri”, promosso dal Comitato Popolare Antico Corso in collaborazione con la Biblioteca “V. Bellini”, è stata recentemente installata la prima “casetta dei libri” presso il Bookcrossing. Questo progetto ambizioso mira a promuovere la cultura della lettura e la condivisione dei libri all’interno della comunità.

La casetta, situata in via A. Di San Giuliano, 301 a Catania. Il bookcrossing permettere a tutti di scambiare libri liberamente e senza alcun costo. Sarà accessibile a tutti in qualsiasi momento, offrendo così un’opportunità continua per prendere e lasciare libri.

La casetta sarà costantemente rifornita grazie al contributo del Bookcrossing, garantendo che vi sia sempre una selezione variegata di libri tra cui scegliere. Questo spazio rappresenta un punto di incontro per gli amanti della lettura e un modo per incoraggiare la condivisione di conoscenze tra i cittadini.