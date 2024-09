Era l’aprile del 2023 quando il Castello di Nelson, situato tra Maniace e Bronte, di competenza di quest’ultimo, stando alla denominazione ufficiale (Castello di Nelson di Bronte) è stato riaperto, dopo 7 anni di chiusura per lavori di ristrutturazione. Si tratta di uno dei monumenti più belli e importanti dell’architettura siciliana, contenente al suo interno quadri e cimeli preziosi che erano di proprietà del duca Horatio Nelson.

Nell’aprile dello scorso anno l’entusiasmo del sindaco di Bronte, Pino Firrarello, fu tanto, vista anche la concomitanza con le giornate FAI, a cui il sito appartiene, nella primavera dello scorso anno. Ad oggi, tuttavia, le grandi aspettative non sono state rispettate e sono molti i punti critici che si possono riscontrare recandosi al sito. La redazione di LiveUnict ha verificato in loco tutte le problematiche presenti.

Castello di Nelson: mancano le indicazioni stradali

Le criticità partono già dal tragitto per raggiungere il castello. Si segnala, infatti, la mancanza di sufficienti indicazioni stradali e una volta raggiunto, l’esterno sembra abbandonato, quasi privo di interventi di manutenzione ordinari.

Castello di Nelson: solo contanti per acquistare il biglietto

Le sorprese iniziano già all’ingresso dell’importante monumento: la biglietteria, infatti, risulta chiusa e nel cortile del castello una dipendente comunale si occupa di far pagare i visitatori e consegnare il titolo d’accesso, acquisto che può avvenire solo in contanti poiché la “biglietteria” è sprovvista di pos. Non capita, dunque, di rado che chi si reca a fare visita al castello può limitarsi solo ad ammirarne l’esterno, in quanto il pagamento elettronico non è concesso. Il sito web ufficiale, inoltre, non segnala che la modalità d’acquisto del biglietto d’ingresso è soltanto in contanti.

Ecco quali sono i prezzi d’ingresso:

Visitatori autonomi: € 5,00;

Gruppi superiori a 30 visitatori: € 3,00;

Scuole di ogni ordine e grado: € 1,00;

Over 65: € 1,50.

Storia del Castello, verso le Giornate FAI d’Autunno

Le Giornate FAI d’Autunno sono vicine, sabato 14 e domenica 15 ottobre, e il castello appartenente all’ente e aderente all’iniziativa non si presenta, al momento, nel migliore dei modi.

Conosciuto anche come Abbazia di Santa Maria di Maniace o Ducea di Nelson, il monumento risale al XII secolo, per onorare il generale bizantino Giorgio Maniace, personaggio noto anche nel culto agatino, in quanto comandante della spedizione del 1040 che portò al saccheggio delle reliquie di Sant’Agata.

Le origini della denominazione conosciuta ad oggi, attribuita a Horatio Nelson, risalgono al 1799. Fu il re Ferdinando I delle Due Sicilie a donare, in segno di riconoscenza, l’abbazia per aver salvato il regno durante la repressione della Repubblica partenopea.

Si tratta, quindi, come ribadito più volte, di uno dei siti storici più importanti dell’Isola. Le condizioni attuali non gli danno sicuramente il giusto trattamento e in vista delle Giornate FAI e non solo, sono necessari al più presto degli interventi, su tutti il ripristino della biglietteria e la possibilità di poter pagare con pos. Molti sono i turisti rimasti delusi, una volta appurato che il pagamento può avvenire solo con il contante.