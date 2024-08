Assegnazioni provvisorie Sicilia: Le operazioni di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024-2025 hanno visto un significativo numero di richieste accolte in Sicilia. In totale, sono state accettate 6.809 richieste di assegnazione provvisoria, tra provinciali e interprovinciali, per docenti di ogni ordine e grado.

Assegnazioni provvisorie in Sicilia, i numeri

Le operazioni di conferimento delle supplenze, che inizieranno il 6 settembre, sono parte di un più ampio processo di organizzazione scolastica in vista dell’inizio delle lezioni, previsto per il 12 settembre nell’isola. Questo processo include anche l’immissione in ruolo di 243 docenti idonei dalle graduatorie di merito del concorso ordinario 2020, con un totale di 1.531 docenti assunti per il nuovo anno scolastico, di cui 454 attraverso le procedure legate al concorso nazionale PNRR.

Nel dettaglio, sono state accolte 2.493 richieste di assegnazione provvisoria provinciale, distribuite tra i quattro ordini di scuola: 198 nella scuola dell’infanzia, 667 nella primaria, 499 nella secondaria di primo grado, e 463 nella secondaria di secondo grado. Le assegnazioni provvisorie interprovinciali, che permettono ai docenti di avvicinarsi alla propria residenza o di rientrare in Sicilia, sono state 4.316, suddivise in 343 per l’infanzia, 1.698 per la primaria, 422 per la secondaria di primo grado, e 1.380 per la secondaria di secondo grado.

Agrigento ha registrato il maggior numero di assegnazioni provvisorie provinciali accolte (666), seguita da Catania (512) e Palermo (317). Per le assegnazioni interprovinciali, Palermo ha guidato con 929 richieste accolte, seguita da Catania (766) e Trapani (616).

Le parole del Direttore Generale Scolastico

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, ha evidenziato l’importanza di queste operazioni per garantire un avvio dell’anno scolastico senza intoppi. Le operazioni di supplenza, che includeranno particolare attenzione all’assegnazione dei docenti di sostegno per gli allievi con disabilità, proseguiranno fino al completamento dell’organico in tutte le scuole siciliane.

“Il personale dell’Ufficio Scolastico Regionale, dei diversi Ambiti territoriali e quello in servizio presso le segreterie scolastiche ha lavorato senza sosta durante l’estate per consentire un inizio di anno scolastico sereno – dice il Direttore Generale –Il primo turno delle operazioni per le supplenze è fissato al 6 settembre. Continueremo a lavorare fino a quando tutte le scuole avranno l’organico al completo, con particolare attenzione a garantire che tutti gli allievi con disabilità abbiamo il proprio docente di sostegno”.