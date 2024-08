La bocciatura all’esame di maturità è diventata un evento sempre più raro, confermando un trend positivo che persiste da diversi anni. Secondo i dati più recenti diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ben il 99,8% degli studenti ammessi all’esame di maturità nel 2023 ha superato le prove con successo. Questo risultato non è un caso isolato, ma piuttosto parte di una tendenza che si è consolidata a partire dal 2017.

Negli ultimi anni, la percentuale di bocciati è rimasta costantemente bassa, oscillando tra lo 0,5% nel 2017 e un minimo dello 0,1% registrato nel 2021. Quest’anno, la percentuale di studenti ammessi all’esame di maturità è stata del 96,3%, confermando una stabilità nei tassi di ammissione già osservata negli scrutini di giugno.

La situazione appare simile anche per l’esame di terza media, dove lo 0,1% degli studenti non è riuscito a ottenere il diploma, mentre l’1,3% non ha nemmeno raggiunto le prove conclusive. Questi numeri, seppur esigui, indicano che la stragrande maggioranza degli studenti riesce a completare con successo il proprio percorso scolastico.

Tuttavia, i dati del Ministero non si limitano a evidenziare solo le difficoltà. Al contrario, offrono uno spaccato delle eccellenze raggiunte dagli studenti. Quest’anno, il 2,6% dei diplomati ha ottenuto il “100 e lode” all’esame di maturità; anche tra i ragazzi di terza media si registrano risultati notevoli: il 5,7% ha conseguito il “10 e lode”.