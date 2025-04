TFA Sostegno 2025: quasi al via il corso di specializzazione che abilita all’insegnamento per il sostegno agli alunni con disabilità nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie. La conferma arriva dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha annunciato l’avvio del TFA X ciclo nella primavera 2025

Quando uscirà il decreto per il TFA sostegno 2025?

Il Decreto TFA sostegno 2025 è atteso entro aprile 2025, per consentire alle Università di pubblicare i bandi di accesso entro maggio. Gli atenei avranno così il tempo necessario per organizzare le selezioni e avviare i corsi di specializzazione. Seguendo la tempistica dello scorso anno, i percorsi dovrebbero partire entro giugno.

Posti disponibili

Il numero di posti disponibili per il TFA sostegno X ciclo non è ancora stato ufficializzato. Tuttavia, considerando i circa 32.000 posti autorizzati per il IX ciclo (2024), è probabile che la disponibilità rimanga simile. Il Ministero fornirà dettagli più precisi con la pubblicazione del decreto ufficiale.

Università che attiveranno il TFA Sostegno

L’elenco ufficiale delle Università che offriranno il TFA sostegno X ciclo non è ancora disponibile. Tuttavia, sulla base delle edizioni precedenti, si prevede che molte delle principali Università italiane parteciperanno al programma. Tra queste, nel 2024, hanno attivato i corsi atenei come:

Lazio : Università di Roma Tre, Università Tor Vergata, Università LUMSA, Università della Tuscia

: Università di Roma Tre, Università Tor Vergata, Università LUMSA, Università della Tuscia Sicilia : Università di Catania, Università di Palermo, Università di Messina

: Università di Catania, Università di Palermo, Università di Messina Lombardia : Università di Milano Bicocca, Università Cattolica di Milano

: Università di Milano Bicocca, Università Cattolica di Milano Emilia Romagna : Università di Bologna, Università di Parma, Università di Ferrara

: Università di Bologna, Università di Parma, Università di Ferrara Toscana: Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena

Si attende la conferma ufficiale per il 2025, che verrà fornita con la pubblicazione del decreto ministeriale.

Possibilità di frequenza contemporanea

Per l’anno accademico 2024/2025 è stata consentita la frequenza contemporanea tra i percorsi abilitanti per docenti e il TFA sostegno. È probabile che questa opportunità venga estesa anche al TFA sostegno 2025, compatibilmente con la gestione delle attività formative