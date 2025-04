Inserimento elenchi aggiuntivi GPS 2025: Con la nota n. 6415 del 9 aprile 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito tutte le istruzioni operative per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), valide per l’anno scolastico 2025/2026.

La procedura riguarda coloro che, entro il 30 giugno 2025, conseguiranno il titolo di abilitazione all’insegnamento, la specializzazione sul sostegno oppure i titoli nei metodi didattici differenziati.

Quando presentare domanda per gli elenchi aggiuntivi GPS 2025

La finestra temporale per presentare la domanda è fissata dal 14 aprile 2025 alle ore 9:00 fino al 29 aprile 2025 alle ore 23:59. La domanda andrà inoltrata tramite la piattaforma del Ministero.

Coloro che conseguiranno i titoli dopo il 29 aprile ed entro il 30 giugno 2025 potranno comunque presentare domanda con riserva. In questo caso, il titolo dovrà essere comunicato tra il 16 giugno (ore 9:00) e il 3 luglio (ore 23:59). Se il titolo non sarà ottenuto o comunicato entro i termini previsti, la riserva sarà sciolta in senso negativo e l’inserimento non sarà valido.

Cosa succede con i titoli conseguiti all’estero

Per i candidati che hanno ottenuto il titolo di accesso all’insegnamento all’estero, è obbligatorio indicare nella domanda gli estremi del provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero italiano. Se il riconoscimento non è ancora stato rilasciato, ma la domanda è già stata presentata, sarà comunque possibile iscriversi con riserva.

A quale provincia inviare la domanda per l’inserimento elenchi aggiuntivi GPS 2025

Gli aspiranti già inseriti nelle GPS entro il 24 giugno 2024 dovranno trasmettere la domanda allo stesso Ambito Territoriale in cui sono già presenti.

Chi invece non è iscritto a nessuna GPS oppure fa domanda per una graduatoria diversa, dovrà indicare anche fino a 20 istituzioni scolastiche, per l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie di istituto di seconda fascia.

Perché è importante l’inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS 2025

L’inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS 2025 rappresenta un’importante opportunità per tutti gli aspiranti docenti che stanno per conseguire l’abilitazione o la specializzazione. Consente di entrare nelle graduatorie di prima fascia e aumentare le possibilità di ottenere incarichi di supplenza annuali.