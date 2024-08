Nei giorni scorsi è pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Catania la segnalazione di una lite animata, poi passata alle vie di fatto, tra due persone in piazza Manganelli.

Dopo la prima segnalazione è pervenuta una seconda, proprio da parte di uno dei due protagonisti della lite, che ha riferito agli agenti della centrale operativa di essersi rifugiato all’interno di uno degli edifici presenti nella piazza per sfuggire all’aggressione.

Arrivati sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno subito individuato i due uomini, successivamente riconosciuti come due parcheggiatori abusivi.

La vittima dell’aggressione, che ha formalizzato la denuncia, ha raccontato ai poliziotti che l’altro soggetto lo avrebbe aggredito e minacciato di morte, al fine di impossessarsi del suo telefono cellulare e dei ricavi ottenuti con l’attività abusiva di parcheggiatore.

L’aggressore, identificato per un 31enne pluripregiudicato, di origine gelese, è stato bloccato e tratto in arresto per tentata rapina aggravata. Su diposizione del Pubblico Ministero di turno è stato accompagnato presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania.