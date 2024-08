Sono 20.867 le nuove immatricolazioni previste per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia per il 2024-2025, Oltre 1.200 in più rispetto al precedente anno accademico. Per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria i posti sono più di 1.500, quasi 1.300 quelli per Medicina Veterinaria.

Test Medicina 2024: la ministra Bernini firma i decreti

I posti disponibili per Medicina e Chirurgia