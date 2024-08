Rossella Fiammingo, medaglia d’oro nella spada a squadre femminile si schiera dalla parte della giovane nuotatrice Benedetta Pilato, criticata da una giornalista Rai per essere arrivata “solo” quarta nei 100 metri rana, e dichiara in un’intervista alla Repubblica:

“Noi per vincere una volta dobbiamo gestire la frustrazione di cento sconfitte. Bisogna imparare a perdere. È importante che lo capiscano gli atleti. E anche le persone attorno” dice, appoggiando in pieno il discorso della giovane atleta dove diceva la sua in merito alla spiacevole vicenda.

Continua poi così la sportiva catanese: “Ha detto quello che avrei dovuto avere il coraggio di dire e fare anche io alla sua età. Avrei sofferto di meno e forse avrei vinto di più. Non c’è nessuna assoluzione in quelle parole. Io sono alla quarta olimpiade. Qui ci sono atleti che vengono per una medaglia, e altri soltanto per superare se stessi. Vincere non significa soltanto arrivare primo, secondo, terzo, ma prendersi una soddisfazione rispetto a un obiettivo che ti sei dato“