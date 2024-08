Detrazioni 730 spese universitarie: le detrazioni fiscali relative al modello 730 rappresentano un importante strumento di supporto per le famiglie italiane, in particolare quando si tratta di sostenere le spese legate all’istruzione universitaria. Queste agevolazioni consentono di ridurre l’imposta lorda da pagare, offrendo un beneficio concreto a chi affronta i costi dell’educazione dei propri figli. Le nuove detrazioni, in particolare, sono destinate alle famiglie con figli a carico che presentano un reddito fino a 2841 euro, o fino a 4000 euro se il figlio non ha ancora compiuto il 24esimo anno d’età.

Detrazioni 730 spese universitarie: in cosa consistono

La detrazione è del 19% per i corsi di laurea, di specializzazione e i master gestiti da atenei universitari. Non solo università pubbliche, ma fanno parte di questo pacchetto di detrazioni anche i Conservatori, le Accademie di belle Arti, gli ITS, gli Istituti Musicali pareggiati.

Per quanto riguarda le Università pubbliche la detrazione spetta per l’intero ammontare delle spese sostenute: iscrizione, frequenza, esami e tasse. Le somme per il trasferimenti di ateneo, passaggi di corso, ricongiunzione di carriera, iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamene, fanno tutte parte del pacchetto di agevolazioni e detrazioni.

Per quanto riguarda, invece, le università private, che non fanno parte delle categorie sopra elencate, il tetto massimo di spesa detraibile viene fissato annualmente col decreto del Ministero dell’istruzione.

Spese universitarie non detraibili

Non tutte le spese universitarie sono detraibili, non sono infatti incluse le seguenti: