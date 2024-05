Ryanair, cinque nuove rotte da Catania per l’estate: le destinazioni

La nota compagnia aerea, comunica che per l'estate 2024, verranno attivate esattamente cinque nuove rotte in partenza da Catania.

La compagnia aerea, Ryanair ha annunciato che, per l’estate 2024, verranno arrivate nuove rotte in partenza dall’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. Con oltre 650 voli settimanali su 40 rotte, la compagnia aerea ha incluso esattamente 5 nuove destinazioni verso Creta, Parigi, Praga, Rodi e Tirana.

Oltre ciò, è giusto segnalare che, per la stagione ormai imminente, la compagnia avrà un nuovo aeromobile portando la flotta totale di Ryanair nel capoluogo etneo a 5 unità, riuscendo così a supportare oltre 2.800 posti di lavoro.

I voli per le nuove rotte da Catania sono già prenotabili per i mesi estivi, dando modo a chi partirà dall’aeroporto etneo di avere ancora più scelta per le destinazioni delle proprie vacanze. Inoltre, sono al momento attive alcune offerte che riguardano proprio le nuove rotte da Catania: infatti, sono previsti voli a 21,99 euro per Creta, Parigi, Praga, Rodi e Tirana.