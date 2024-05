Sicilia, accoltella moglie e figli: i bimbi sono gravissimi

Cede alle forze dell'ordine il padre che ha accoltellato moglie e bambini: i piccoli sono entrambi in gravi condizioni.

Ha ceduto dopo ore di trattativa con le forze dell’ordine, il 35enne Daniele Alba che si è barricato in casa dopo aver ferito gravemente moglie e figli in un appartamento a Cianciana, nell’entroterra agrigentino.

Le condizioni dei due bambini restano molto gravi, in particolare preoccupa il piccolo di 7 anni colpito all’addome e condotto in elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo. Il bimbi ha già subito due delicati interventi a torace e cervello. La mamma si trova ricoverata all’ospedale di Sciacca ma non è in pericolo di vita.

Il padre, probabilmente spinto dalla richiesta di separazione della moglie, dopo aver compiuto l’inconcepibile gesto aveva trattenuto con se la figlia minore, di soli 3 anni. La bimba ha riportato profonde ferite al volto che preoccupano i medici. “Si sta facendo di tutto per salvarli” affermano dall’ospedale. In questo momento entrambi i piccoli si trovano in terapia intensiva e saranno risvegliati per verificare eventuali danni neurologici.