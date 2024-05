Operazione Albana, 11 arresti per traffico di stupefacenti: coinvolta anche Catania

Arresti per traffico di sostanze stupefacenti nelle province di Enna, Caltanissetta, Catania e Brescia. L' operazione denominata Albania.

Nelle province di Enna, Caltanissetta, Catania e Brescia sono state arrestate undici persone nell’ambito di un’operazione antidroga denominata “Albana”, eseguita dai carabinieri del Ros. Si è scoperto che la sostanza stupefacente arrivava dalla Germania a Barrafranca, tramite emigranti ennesi che vivono in quel Paese.

Secondo il gip di Caltanissetta, su richiesta della locale Dda, gli indagati sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish, aggravata dalla disponibilità di armi. Tra gli indagati, tre di loro sono accusati anche di intestazione fittizia di beni, e a uno dei tre è contestata la disponibilità di armi e munizioni. Sono state emesse misure cautelari nei confronti di quindici persone, tra cui due degli indagati sono legati alla criminalità organizzata di ‘’Ognina-Picanello’’, mentre altri due sono indagati per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tutti gli indagati si trovano in carcere, tranne due sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Tornando indietro nel tempo, il 4 dicembre 2021, proprio il figlio di uno degli indagati in custodia cautelare veniva arrestato in Baviera, proveniente da Colonia e diretto in Sicilia, poiché trovato in possesso di 300 grammi di cocaina. Secondo l’ordinanza del Gip, dalle intercettazioni che si occupano di servizi di osservazione, controllo e pedinamento, forniva gravi indizi circa il collegamento di due degli indagati con posizioni di rilievo con elementi legati alla criminalità organizzata di Catania ”Ognina-Picanello”. Inoltre, con la collaborazione della famiglia di Barrafranca, il 25 novembre 2022, sarebbe stata trovata una grossa piantagione di Cannabis Indica in serra, con annessa raffineria per la produzione di marijuana e hashish, insieme a un ingente numero di armi e munizioni clandestine.

L’indagine è diretta dalla Procura di Caltanissetta e dal Ros nel contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa della provincia di Enna. Proprio su richiesta della Dda di Caltanissetta, sono stati emessi dei decreti di perquisizione in Germania tramite un ordine di indagine europeo, nei confronti di due indagati residenti a Colonia. Questi decreti sono stati eseguiti dalla locale Polizia criminale e Bka, con la presenza anche di personale del Ros, nell’ambito di un’avviata cooperazione internazionale sotto l’egida di Europol. Le attività sono state supportate dalla Rete @ON, finanziata dalla Commissione Ue.

Nel corso delle indagini, sono infatti state rinvenute numerose armi e munizioni clandestine: