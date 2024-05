Catania, Piazza Università: la polizia trova 14 bici elettriche truccate

Ieri mattina si è conclusa con successo un’operazione congiunta della sezione polizia stradale e delle volanti della questura di Catania, con il supporto del gruppo specializzato per il controllo del circolante del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del centro prova autoveicoli di Catania.

L’operazione ha avuto luogo in un’area a traffico controllato del centro storico e si proponeva di contrastare l’utilizzo di biciclette elettriche modificate illegalmente per superare i limiti di velocità e potenza previsti dalla legge, così da porter garantire sempre più la sicurezza ai pedoni e ai ciclisti, che possono, così, circolare senza mettere a rischio la propria vita.

Durante i controlli è emerso che i due terzi delle biciclette elettriche controllate non erano in regola con le norme del codice della strada. Di conseguenza, oltre ad aver sequestrato 14 mezzi, hanno effettuato 8 fermi amministrativi e 22 contravvenzioni per violazioni relative alla mancanza di patente, casco, immatricolazione, targa e assicurazione R.C.A.