Mutuo prima casa: cosa sapere e come richiederlo

Mutuo prima casa: di seguito un'utile guida con tutti i dettagli sull'agevolazione economica ed i requisiti per poterla richiedere.

Mutuo prima casa: l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), insieme alle banche e alle associazioni dei consumatori coinvolte nel progetto “Trasparenza Semplice”, ha rilasciato una guida che offre dettagli chiari e aggiornati sul Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa. La guida svilupperà tre punti fondamentali, tra cui: il funzionamento del fondo, a quali mutui si applica e chi può fare richiesta.

Mutuo prima casa: la guida e il Fondo Garanzia

La guida, spiega l’ABI, si offre come un importante strumento pubblico volto a supportare nell’acquisto dell’abitazione principale i cittadini, a partire dai giovani e, in particolare per l’anno 2024, dalle famiglie numerose. Attualmente la guida si può consultare sul sito dell’associazione.

Coloro che vorranno accedere ai mutui per la prima casa potranno godere del Fondo Garanzia. Uno strumento creato per favorire l’accesso ai mutui per l’acquisto – o per acquisto e ristrutturazione per efficientamento energetico – della prima casa a beneficio dei cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo. Offrirà una garanzia pari al 50% della quota capitale su mutui ipotecari erogati per un importo non superiore a 250mila euro.

Come fare richiesta

Secondo quanto riportato nella guida, il Fondo Garanzia “rilascia garanzie a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari erogati per l’acquisto dell’abitazione principale (anche con accollo da frazionamento) ed eventuali interventi di ristrutturazione e accrescimento della sua e­fficienza energetica“.

Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari. Sono invece previste agevolazioni per le categorie di clienti prioritari. Infatti, all’Atto di ammissione alla garanzia e in presenza di più domande pervenuta nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui richiesti da determinati soggetti.

Mutuo prima casa: i soggetti prioritari

Per accedere alle agevolazioni per i mutui, si darà precedenza ai soggetti prioritari. Si parla dunque di:

giovani coppie , cioè “nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 36 anni di età”;

, cioè “nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 36 anni di età”; nucleo monogenitoriale con figli minori , cioè “persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona, separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore”;

, cioè “persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona, separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore”; giovane che non abbia compiuto 36 anni di età ;

; conduttore di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.

Inoltre tra le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo, dice la guida, sono previsti anche i nuclei familiari con queste caratteristiche:

con 3 figli di età inferiore a 21 anni e un Isee non superiore a 40mila euro annui;

euro annui; con 4 figli di età inferiore a 21 anni con Isee non superiore a 45mila euro annui. In questo caso la percentuale massima di copertura può arrivare all’85%;

annui. In questo caso la percentuale massima di copertura può arrivare all’85%; con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con Isee non superiore a 50mila euro annui. In questo caso la percentuale massima di copertura può arrivare al 90%

Mutuo prima casa: i tassi

Per i mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (TEG) applicabile ai mutui è uguale al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Inoltre fino al 31 dicembre 2024, sottolinea ancora la guida, “le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, possono ottenere una garanzia fino all’80% della quota capitale dei mutui richiesti.

A quali mutui si applica il Fondo

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo per i mutui prima casa erogati da banche o intermediari finanziari:

di ammontare non superiore a 250mila euro ;

; destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di e­fficienza energetica – dell’abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o comunque senza caratteristiche di lusso.

Mutuo prima casa: come fare richiesta

Per accedere alla garanzia del Fondo bisogna compilare il modulo pubblicato sul sito internet di Consap e presentarlo a una delle banche o degli intermediari finanziari aderenti, allegando un documento di identità (per i cittadini stranieri, il Passaporto e il Permesso di Soggiorno). Uno specifico modulo è dedicato ai nuclei familiari numerosi, per i quali è prevista la possibilità di ottenere una garanzia superiore all’80%.

Una volta inviata la richiesta, l’iter sarà questo: dopo aver verificato la regolarità del modulo di domanda, la banca o l’intermediario finanziario lo inviano al Gestore, che deve rispondere con l’esito istruttorio entro 20 giorni dall’arrivo della richiesta. Poi, entro 90 giorni dalla conferma, la banca/intermediario finanziario deve comunicare al Gestore l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di mutuo oppure l’eventuale mancata erogazione. Si ricorda che è sempre facoltà del finanziatore decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo.