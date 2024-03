Giornate FAI di primavera in Sicilia: date e come partecipare

Giornate FAI di primavera Sicilia: torna il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Giornate FAI di primavera Sicilia: arriva il più grande evento di piazza dedicato alla cultura e al paesaggio d’Italia, con l’apertura eccezionale a contributo libero di 750 luoghi in 400 città. Tra questi, grandi e sorprendenti novità.

Giornate FAI di primavera Sicilia: cosa sono

Le Giornata FAI rappresentano un’esclusiva opportunità per scoprire un’Italia meno nota, di luoghi solitamente inaccessibili, dalle grandi città ai borghi, da veri e propri monumenti a luoghi curiosi e inediti. Un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio, che va innanzitutto conosciuto, frequentato, e prima ancora, raccontato.

È questa la missione del FAI: “curare il patrimonio raccontandolo” a cominciare dai suoi 72 Beni aperti al pubblico durante l’anno. Ma ampliando e arricchendo questo racconto proprio in occasione delle Giornate FAI di Primavera, in cui 750 luoghi saranno aperti in tutta Italia grazie a migliaia di delegati e volontari del FAI e agli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio.

Le Giornate del FAI offrono un racconto unico e originale dei beni culturali italiani, che risiede nei monumenti e nei paesaggi, nel patrimonio materiale e immateriale, e nelle tante storie che questi possono raccontare.

Un racconto corale e concreto che si fonda sulla partecipazione di centinaia di istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati che in numero sempre maggiore vi collaborano grazie a una vasta e capillare rete territoriale con un unico obiettivo: conoscere e riconoscere il valore del patrimonio italiano per tutelarlo con il contributo di tutti.

Le Giornate FAI di primavera si svolgeranno durante le giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024. L’elenco dei luoghi da visitare in Sicilia è molto ampio: da Catania e provincia, fino ad Agrigento e Palermo.

Giornate FAI di primavera: come funziona

L’ingresso agli innumerevoli eventi e i siti culturali sarà gratuito, ad eccezione di alcuni di questi che saranno riservati agli iscritti al FAI: come ad esempio il Giardino di Villa Modica a Catania.