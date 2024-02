Graduatorie ATA 2024, quando si aggiornano: le date

Graduatorie ATA 2024: è tempo di aggiornamenti e si attende l'uscita dei bandi. Ecco le probabili date in cui usciranno.

Graduatorie ATA 2024: Previsto per quest’anno l’aggiornamento sia per il personale ATA di terza fascia che per quelle ATA con 24 mesi di servizio, con le date previste tra Maggio e Giugno. Ecco tutte le informazioni necessarie e verso quando usciranno i bandi per poter procedere all’aggiornamento delle graduatorie.

Nel periodo sopracitato, ovvero quello tra Maggio e Giugno, si aggiorneranno sia le graduatorie di circolo e di istituto che le graduatorie permanenti provinciali.

In sostanza, in primavera ci sarà l’aggiornamento sia delle graduatorie di terza fascia del personale ATA che delle graduatorie ATA 24 mesi

Graduatorie ATA 2024: la terza fascia

Per coloro i quali appartengono alla terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, la pubblicazione del bando dovrà avvenire entro il mese di maggio o entro il 1° giugno 2024.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Graduatorie ATA 2024: la prima fascia

Per quanto riguarda la prima fascia, l’aggiornamento della graduatoria avverrà non prima del 15 giugno 2024. Nel frattempo, la proposta è quella di i prorogare i contratti dell’organico aggiuntivo ATA fino al 30 Giugno 2024, ossia fino al termine delle lezioni. Si attendono, pertanto, ulteriori conferme ufficiali che potrebbero arrivare dopo il nuovo incontro previsto tra il Ministero dell’istruzione e i sindacati per l’informativa sulle date per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 2024.

Graduatorie ATA 2024: riepilogo delle date

Secondo le informazioni riportate, i periodi da segnare sul calendario dovrebbero essere i seguenti:

tra Maggio e il 1° Giugno – aggiornamento delle graduatorie III fascia ATA. Dunque il bando ATA terza fascia uscirà entro il 1° Giugno 2024;

– aggiornamento delle graduatorie III fascia ATA. Dunque il bando ATA terza fascia uscirà entro il 1° Giugno 2024; dopo il 15 Giugno – aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi. Dunque il concorso ATA 24 mesi, la cui uscita, in base a quanto avvenuto lo scorso anno, era attesa ad Aprile, potrebbe slittare a dopo metà Giugno 2024.

Operatore scolastico

Novità di quest’anno potrebbe essere l’inserimento della figura di operatorie scolastico. Non è, tuttavia, ancora chiaro se questo profilo sarà già attivo con l’aggiornamento del 2024.

Seguiranno ulteriori dettagli su questa figura che si dovrà aggiungere a quelle appartenenti al personale ATA.