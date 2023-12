Il racconto del 2023: i principali eventi che hanno segnato l’anno

Sta per arrivare il 2024 ed è tempo di tirare le somme e fare i bilanci: ecco quali sono stati i principali eventi accaduti nel 2023.

La fine dell’anno è ormai vicina: tra poche ore si entrerà ufficialmente nel 2024. Come da consuetudine, le aspettative per il nuovo anno sono sempre molto alte tra la maggior parte delle persone, dato che si spera sempre per il meglio. Tuttavia, prima di pensare al futuro è importante dare anche solo un ultimo sguardo al passato, ricordando quanto successo nel tempo trascorso. Ecco quindi quali sono stati gli eventi più importanti accaduti nel 2023 in Italia e nel mondo.

Gennaio

Il 2023 è stato un anno molto importante per quanto riguarda le relazioni e gli equilibri politici interni dell’Unione Europea e dei paesi vicini. Non a caso, l’anno è iniziato con un nuovo “ingresso” all’interno delle realtà europee. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2023, la Croazia ha ufficialmente adottato l’euro come propria moneta, diventando il 20esimo membro dell’Eurozona. Non solo, lo stesso Paese ha deciso anche di entrare a far parte dell’Area Schengen, diventando così il 27esimo Paese membro ad aderire.

Tuttavia, l’UE non è stata l’unica protagonista del gennaio 2023. Infatti, all’inizio dell’anno appena trascorso si è verificato un altro importante evento: la Cina sospende ufficialmente le restrizioni Covid per chiunque fosse arrivato dall’estero, segnando di conseguenza un altro passo verso la normalità post-pandemia. Infine, in Italia, si porta a compimento l’arresto di Matteo Messina Denaro, mafioso latitante per quasi 30 anni, deceduto il settembre dello stesso anno della sua cattura.

Febbraio

Durante l’inizio del secondo mese dell’anno, l’attenzione di gran parte del mondo occidentale si è concentrata sugli Stati Uniti, sui cui cieli si trova da giorni un pallone aerostatico cinese. Sebbene la Cina rassicuri affermando che il velivolo è in aria per scopi metereologici, gli Stati Uniti decidono di abbatterlo temendo si trattasse di un metodo di spionaggio.

Purtroppo, nello stesso mese. gli occhi del mondo si spostano sul Mar Mediterraneo per ben due tristi occasioni. La prima è il terremoto tra Turchia e Siria, disastro che ha causato oltre 59mila vittime, tantissimi feriti e circa 5 milioni di sfollati. La seconda è il naufragio di Cutro, strage di migranti avvenuta nei pressi della spiaggia in provincia di Crotone. Il bilancio è di circa 88 morti, tra i quali molti bambini. Infine, durante il mese di febbraio è tempo di dire addio ad un importante giornalista e personaggio televisivo italiano: il 24 febbraio 2023, Maurizio Costanzo muore all’età di 84 anni.

Marzo

Se gli ultimi anni hanno lanciato un chiaro messaggio, questo è sicuramente che la tecnologia progredisce sempre più velocemente e a ritmi serrati. A tal proposito, un fenomeno importante del 2023 è senza dubbio quella che può essere definita “la corsa agli armamenti” da parte delle grandi aziende di tecnologia, soprattutto in termini di sfruttamento dell’Intelligenza Artificiale. La storia dell’AI, com’è ormai nota a tutti, vede un importante passo il 14 marzo 2023 nel lancio di GPT-4 da parte di OpenAI, modello di linguaggio per ChatGPT che conquista in breve tempo l’attenzione di giovani e adulti per scopi di formazione o di svago.

Tuttavia, il mese di marzo 2023 è stato caratterizzato anche da un evento senza precedenti. A poco più di un anno dell’invasione russa dell’Ucraina, la Corte Penale Internazionale emette un mandato di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. Si tratta della prima volta per un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Aprile

Sempre nel campo delle relazioni internazionali, all’inizio di aprile 2023 la Finlandia entra ufficialmente a far parte della NATO, divenendo il 31esimo membro. Si tratta di un risultato importante nel campo diplomatico, anche in considerazione delle tensioni con la vicina Russia.

Nello stesso mese, a sud del mondo viene battuto un record: l’India è infatti il Paese più popoloso del mondo. Secondo quanto stimato dalle Nazioni Unite, entro la fine dell’anno la popolazione indiana avrà superato quella cinese, con un totale di 1,4286 miliardi di abitanti. Infine, tra gli eventi che hanno segnato il mese di aprile 2023 c’è lo scoppio della terza guerra civile in Sudan che ha portato alla necessità di evacuare ben 150 italiani presenti nel Paese.

Maggio

Una bella notizia apre il mese di maggio 2023, con l’OMS che dichiara conclusa la pandemia da Covid-19 come emergenza globale. Dopo più di tre anni, il Covid torna a fare meno paura e, sebbene continui ad essere presente in tutto il mondo, con alcuni picchi di contagio, la situazione sembra rimanere sotto controllo.

Il 6 maggio è invece un giorno che ha diviso il mondo in due, tra coloro che lo ritenevano un momento importante e quelli che lo hanno definito come “anacronistico”. Dopo la morte di Elisabetta II nel settembre del 2022, Carlo III è incoronato Re insieme alla Regina consorte Camilla a Westminster. Infine, i cambiamenti climatici si fanno sentire anche in Italia, con un mese piovoso e dalle condizioni metereologiche instabili in tutto il Paese. Particolarmente colpita l’Emilia Romagna, travolta da giorni interni di pioggia senza stop che hanno causato allagamenti, disagi, danni e la morte di 17 persone.

Giugno

Il primo mese estivo si apre purtroppo con un disastro ambientale con un forte impatto sociale e politico. Infatti, il 6 giugno la diga Nova Kakhovka in Ucraina viene distrutta, causando un enorme allagamento nella regione circostante e oltre 10mila sfollati. Nel frattempo, Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver fatto saltare la diga.

Dall’altra parte del mondo continuano invece a farsi sentire i cambiamenti climatici, con la piaga delle stagioni calde degli ultimi anni: gli incendi. Infatti, il Canada è colpito da roghi devastanti che causano una nuvola di fumo e cenere arrivata fino a New York. Nella città statunitense quel giorno sarà stabilito il record per la peggiore qualità dell’aria. Infine, nello stesso mese il mondo resta con il fiato sospeso per la vita di 5 persone. Si tratta della vicenda del Titan, sommergibile imploso in acqua durante un’escursione per visitare il relitto del Titanic.

Luglio

Anche il mese di luglio 2023 ha avuto inizio con un momento storico: il 4 luglio, il Giappone ha avuto il via libera per versare nell’oceano le acque di Fukushima. Si trattava delle acque reflue contaminate, che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha ritenuto versabili nell’oceano. Tuttavia, per il primo processo di rilascio sarà necessario attendere la fine del mese successivo.

Inoltre, nel corso del mese di luglio è il momento di dire addio ad un grande e noto scrittore. Infatti, l’11esimo giorno del settimo mese dell’anno, muore Milan Kundera. Sebbene si fosse ritirato a vita privata da ormai 40 anni, il suo ricordo resterà immortale per le sue opere, come il famosissimo “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, pubblicato nel 1984, dal quale è stato tratto anche un film.

Agosto

Nel mese di agosto 2023 si è tornato a parlare della Russia per ben due ragioni. La prima, arrivata proprio all’inizio del mese, riguarda la condanna a 19 anni di carcere, che si aggiungono alla condanna a 11 anni, per il dissidente Alexey Navalny per la sua condotta “estremista”. La seconda motivazione che ha portato la Russia al centro del dibattito pubblico è stata la morte del fondatore della Wagner Prigozhin in un incidente con il suo aereo privato nei pressi di Mosca. L’uomo, si ricordi, si era reso protagonista di un tentativo di colpo di stato militare solo pochi mesi prima. I dubbi sulla possibilità che si sia realmente trattato di un incidente sono tanti, ma la Russia lo tratta come tale.

Infine, durante il mese di agosto sono avvenuti altri due importanti eventi. Il primo è senza dubbio l’ampliamento dei Brics, vale a dire il gruppo delle economie mondiali emergenti, con sei nuovi Paesi a farne parte. In aggiunta, sempre in termini di Paesi emergenti, il 23 agosto l’India porta a termine il suo primo allunaggio, diventando la prima nazione ad arrivare con un mezzo senza pilota sul Polo Sud della Luna.

Settembre

Purtroppo nel corso del mese di settembre 2023 si sono verificati diversi eventi spiacevoli. Infatti, l’8 settembre un altro terremoto colpisce il Mediterraneo e una scossa di magnitudo 7 della scala Richter fa tremare Marrakech, in Marocco, causando la morte di oltre 3mila persone. Pochi giorni dopo, la tempesta di tipo tropicale ma mediterranea chiamata Daniel si abbatte sulla Libia causando un’alluvione. In questo caso i morti sono stati circa 5mila oltre ai tantissimi dispersi.

Ottobre

Tuttavia, i disastri naturali per il 2023 non sembrano fermarsi, e nel mese di ottobre, la provincia di Herat in Afghanistan è colpita da diversi terremoti, con scosse percepite fino in Iran. Le vittime del disastro sono oltre 1000, e i feriti sono persino il doppio. In contemporanea, un nuovo conflitto, in realtà neanche tanto latente, viene allo scoperto. Il 7 ottobre, Hamas procede con un’incursione in Israele, rivitalizzando di fatto il conflitto nell’area.

Si tratta di quella che è stata definita la guerra tra Israele e Hamas, con attacchi da entrambe le parti che coinvolgono kibbutz e campi profughi. Infine, un’altra notizia porta il dispiacere tra molte persone nel mondo: infatti, il 28 ottobre 2023 è il momento per dare addio a Matthew Perry, l’iconico Chandler della serie TV “Friends”.

Novembre

Sebbene i cambiamenti climatici si facciano sempre sentire da diversi anni ormai, le evidenze scientifiche sono sempre i temi che dovrebbero dare maggiore contezza della gravità della situazione. Ed è proprio nel mese di novembre che il mondo è colpito da una notizia di questo tipo. Infatti, il 17 novembre la temperatura media globale supera di 2 gradi rispetto alla media pre-industriale per la prima volta nella storia. Ciò significa che il 2023 può essere ufficialmente segnalato come l’anno più caldo di sempre.

Inoltre, nel corso del mese di novembre, è tempo di salutare un altro personaggio di una storia che sembra lontana. Infatti, all’età di 100 anni il 2023 ha portato via con sé Henry Kissinger, ex segretario di Stato americano arrivato negli Stati Uniti da adolescente dopo una fuga dalla Germania nazista perché ebreo. Fu anche grazie al suo intervento se Stati Uniti e Cina iniziarono a dialogare negli anni ’70, anche se si rese responsabile di supporto ad azioni quali l’invasione di Timor Est e le conseguenti vittime. Infine, novembre porterà ad un grande successo per lo sport italiano: infatti, la nazionale italiana di tennis vincerà la Coppa Davis, titolo che mancava dal 1976.

Dicembre

In conclusione, il mese di dicembre ha visto diversi avvenimenti legati ad argomenti chiave del 2023. Per esempio, si è svolto il vertice della Nazioni Unite sul clima, Cop28 a Dubai, durante il quale 200 Paesi hanno concordato una transizione dai combustibili fossili per ridurre le emissioni di gas serra. Inoltre, sul tema della tecnologia, Google ha rilasciato Gemini, che si presenta come un degno avversario del già menzionato GPT-4 di OpenAI, quasi a sottolineare la “corsa” all’intelligenza artificiale.

Nello stesso mese viene lanciato Threads in Unione Europea, social media di Meta che si pone come alternativa al Twitter: una nuova sfida tra Mark Zuckerberg e Elon Musk. Dicembre è anche il mese che vede l’ultimo saluto ad Anna Grimaldi, prima donna regista della Rai deceduta all’età di 104 anni. Infine, mentre il massacro tra Israele e Hamas prosegue, con centinaia di morti anche la notte di Natale, il Consiglio Europeo concede il via libera ai negoziati per l’adesione di Ucraina e Moldavia all’UE e per la prima volta dal 1917, l’Ucraina festeggia in Natale il 25 dicembre e non il 7 gennaio, come da calendario russo.