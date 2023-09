Muore Matteo Messina Denaro: la notizia fa il giro del mondo, da El País alla CNN

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è morto questa notte: la notizia viene riportata dai principali canali broadcast mondiali.

La notizia della morte di Matteo Messina Denaro ha già fatto il giro del mondo: il The Guardian lo chiama “the last godfather” (l’ultimo padrino), la CNN, come il Times of Malta, “Diabolik“, ma tutte le principali testate mondiali propongono la notizia ai propri lettori.

“È morto il boss della mafia italiana Matteo Messina Denaro, uno degli uomini più ricercati del Paese, fino alla sua cattura all’inizio di quest’anno“, annuncia la BBC. Le Figaro parla del decesso di colui che “per 30 anni è stato uno degli uomini più pericolosi e più ricercati d’Italia“.

La notizia viene riportata anche dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, dallo spagnolo El País, da Al-Jazeera. “Muore Matteo Messina Denaro, l’ultimo grande padrino di Cosa Nostra“, scrive il Periódico de España. La Radiotelevisione svizzera, Rsf, dà notizia della morte “dell’ultimo potente boss della mafia“. Tutti ricordano le tragedie causate dall’ormai deceduto boss.