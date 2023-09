Meteo Sicilia, tra allerta gialla per temporali e rischio incendi: le previsioni

Meteo Sicilia: per oggi sono stati diramati dalla Protezione Civile regionale ben due bollettini diversi. Di seguito, dunque, le previsioni per la giornata odierna.

Meteo Sicilia: per oggi, 25 settembre, la Protezione Civile della Regione ha diramato ben due bollettini. Si tratta di un avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e di uno per il rischio di incendi. Di seguito le previsioni per oggi e per l’inizio di questa prima settimana autunnale.

Meteo Sicilia: previsti temporali

Il bollettino pubblicato dalla Protezione Civile riporta che dalle ore 0:00 di oggi, fino alle ore 24:00, persisterà un rischio meteo-idrogeologico e idraulico di allerta gialla per temporale. Questo vuol dire che la popolazione di tutta l’Isola dovrà prestare attenzione ai rovesci temporaleschi che avranno luogo durante la giornata odierna.

Meteo Sicilia: persiste il rischio incendi

Nonostante l’allerta gialla per temporale, persiste sull’Isola il rischio incendi di livello arancione: si tratta di una condizione per cui “le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce“.

Tuttavia, il bollettino della Protezione Civile non riporta nessun dato per quanto riguarda il rischio di ondate di calore.

Meteo Sicilia: le previsioni per la settimana

Le previsioni meteo per oggi fanno respirare aria autunnale: nubi sparse ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani, mentre temporali colpiranno il resto dell’Isola. Le città più calde saranno Catania, Agrigento e Siracusa, dove ci sarà una massima di 27 gradi. La più fresca, invece, sarà Enna, dove è prevista pioggia, ma anche una temperatura massima di 19 gradi.

Domani, martedì 26 settembre, i temporali dovrebbero colpire solo Palermo, Ragusa e Siracusa. A Catania e Messina è prevista semplicemente pioggia con schiarite, mentre nelle altre città siciliane il sole sarà nascosto dalle nuvole. Ad Agrigento si toccheranno i 28 gradi, a Catania e Siracusa 27, 25 a Messina, Palermo, Ragusa e Trapani.

Mercoledì 27 settembre, invece, il Sole tornerà a splendere nel cielo: ad Agrigento si arriverà a 30 gradi e la massima più bassa sarà quella di Enna, pari a 23 gradi. Cielo sereno nella maggior parte dell’Isola, poco nuvoloso con piogge e schiarite a Messina.