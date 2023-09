Meteo Sicilia, temperature estive e rischio incendi: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: le temperature estive persistono, così come il rischio incendi e ondate di calore. L'autunno tarda ad arrivare: ecco le previsioni per il weekend.

Meteo Sicilia: per la giornata di oggi, la Protezione Civile ha diramato un bollettino per rischio incendi e ondate di calore. Le previsioni per il weekend non sono da meno: temperature di oltre 30 gradi per sabato, fino a 30, invece, per domenica. L’autunno, dunque, sembra non voler arrivare. Di seguito le previsioni dettagliate per questo fine settimana.

Meteo Sicilia: rischio incendi

L’Isola continua ad essere a rischio incendi: la Protezione Civile della Regione siciliana ha infatti pubblicato un bollettino. Persiste lo stato di preallerta in tutta la Sicilia, ma il livello di pericolosità è più alto nelle province di Messina, Palermo e Trapani, segnate in rosso nella mappa dell’avviso pubblicato.

Il livello di pericolosità è invece medio per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. Per queste, dunque, “le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce“.

Meteo Sicilia: ondate di calore

Il bollettino della Protezione civile riporta anche il rischio per ondate di calore. Le province più colpite sono Catania e Palermo, segnate in giallo. Ciò vuol dire che “sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione. Si tratta di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio“.

A Messina, invece, le condizioni meteorologiche non comportano rischi per la salute della popolazione.

Meteo Sicilia: le previsioni per sabato e domenica

Il clima siciliano si “rinfresca” nella giornata di sabato: invece di esserci picchi di 35 gradi come quelli che si verificheranno venerdì a Catania e Siracusa, ci saranno “solo” 33 gradi, massima di Catania e Siracusa. Ad Agrigento e Ragusa la massima sarà di 31 gradi, mentre a Palermo e Messina non si arriva ai 30, fermandosi a 29 gradi. La città meno calda sarà Enna, con una minima di 18 gradi ed una massima di 28. A Trapani, invece, una massima di 27 gradi.

Per la giornata di domenica sono previste nuvole: addirittura, a Palermo ci saranno piogge e schiarite, con una massima di 25 gradi e la pioggia persisterà anche a Trapani. Nel resto della Sicilia nubi sparse, ma temperature alte per essere autunno: 28 gradi di massima a Catania, 30 a Siracusa, 27 ad Agrigento.