Meteo Sicilia, il caldo non lascia l’Isola: ondate di calore in arrivo

Meteo Sicilia, il caldo non ha nessuna intenzione di lasciare l'Isola: ondate di calore in arrivo e rischio incendi in alcune province.

Meteo Sicilia: nonostante l’autunno sia sempre più vicino, il caldo non ha intenzione di lasciare l’Isola. Infatti, in gran parte del territorio le temperature potrebbero superare i 30 gradi. Inoltre, la Protezione civile ha pubblicato il nuovo bollettino che invita i cittadini a stare in guardia da eventuali incendi e ondate di calore. Ecco di seguito i dettagli del bollettino pubblicato giorno 21 settembre oltre che le previsioni meteo.

Per quanto concerne il rischio incendi, la protezione civile segnala il livello 0 per le province di Catania e Messina, quindi non sono previsti problemi di salute per la popolazione, Palermo invece è stata collocata nel livello 1, di conseguenza sono previste delle temperature elevate che tuttavia anche in questo caso non dovrebbero procurare gravi problemi alla popolazione locale.

Per quanto concerne le previsioni, a Catania le temperature dovrebbero aggirarsi intorno ai 36 gradi, mentre a Messina e Palermo sono previsti rispettivamente 32 e 35 gradi.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Per quanto concerne il rischio incendi, la protezione civile tramite il suo bollettino sottolinea che le province di Agrigento, Catania, Enna, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa è presente lo status di preallerta, di conseguenza si consiglia alla popolazione di fare parecchia attenzione.

Invece si registra un livello di attenzione nelle province di Palermo, Messina e Trapani, in questa circostanza le condizioni meteo possono provocare dei violenti incendi con una rapida propagazione delle fiamme.

Meteo Sicilia: le previsioni di oggi

Nonostante l’avvicinamento dell’autunno, sull’Isola si respira ancora aria d’estate, Siracusa è la provincia più calda della Sicilia, è prevista infatti una massima di 36 gradi, mentre la provincia più fresca dell’Isola dovrebbe essere Enna, dove la massima prevista si dovrebbe aggirare intorno ai 30 gradi.

Previsto cielo poco nuvoloso a Caltanissetta ed Agrigento, dove sono previsti rispettivamente temperature massime di 32 e 34 gradi, infine è previsto sole e caldo a Trapani, le temperature dovrebbero aggirarsi intorno ai 31 gradi.