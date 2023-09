Meteo Sicilia, dell’autunno nemmeno l’ombra: le previsioni

Meteo Sicilia: persiste il caldo nell'Isola, nonostante l'inizio imminente della stagione autunnale. Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: mancano pochi giorni al 23 settembre, data che sancisce l’inizio ufficiale della stagione autunnale. Se non fosse che le previsioni del tempo mostrano tutt’altro che temperature in linea con la stagione che precede l’inverno. L’ Isola sarà, infatti, interessata ancora dal caldo, con temperature che si mantengono al di sopra dei 30 gradi. Resta sempre vivo lo status di preallerta segnalato dalla protezione civile per quanto riguarda il rischio incendi.

Ecco, nel dettaglio, cosa contiene il bollettino e quali sono le previsioni per le giornate di oggi e domani, giovedì 21 settembre.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Come già anticipato, il rischio incendi in Sicilia è sempre dietro l’angolo e tutta l’Isola si trova in uno stato di preallerta. Livello di pericolosità basso per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina e Siracusa. Più attenzione, invece, con una pericolosità media, nelle province di Enna, Palermo Ragusa e Trapani.

Situazione sotto controllo per il rischio ondate di calore. Delle 3 maggiori città siciliane, da segnalare Palermo che si colloca al livello 1, di colore giallo. Nel capoluogo siciliano, la temperatura massima percepita per la giornata di oggi sarà di 35 gradi, così come per quella di domani. A Messina, livello di pericolosità 0, di colore verde, con 34 gradi di massima percepita per entrambi i giorni. A Catania, anch’essa al livello 0, si passa dai 34 gradi di oggi a 36 per domani.

Meteo Sicilia: le previsioni di oggi e domani

Temperature massime, dunque, sopra i 30 gradi che tengono, al momento, ben lontana l’imminente stagione autunnale. Tuttavia, il cielo dell’Isola sarà raggiunto da alcune nubi sparse in tutte le province. Da segnalare i 38 gradi di massima a Siracusa che mantiene il primato di città più calda, seguita da Catania a 36. Enna e Trapani saranno le province con la massima più bassa, rispettivamente di 31 e 30.

Quasi una giornata fotocopia quella di domani, giovedì 21 settembre, ma con un lievissimo calo delle temperature massime. Siracusa e Catania si manterranno le più calde con le massime di 36 e 35 gradi.