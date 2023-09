Meteo Sicilia, l’estate non molla: temperature in rialzo nell’Isola

Meteo Sicilia: l'estate non molla l'Isola, con temperature in aumento ovunque. Preallerta per il rischio incendi.

Meteo Sicilia: mese di settembre all’insegna del caldo e dell’estate, nonostante l’avvicinarsi dell’equinozio di sabato 23, che sancirà ufficialmente l’inizio della stagione autunnale. Ma le previsioni non sembrano essere dello stesso parere e le temperature lo confermano ampiamente. Chi ha, quindi, deciso di andare in ferie a settembre, non resterà affatto deluso.

Resta sempre viva l’attenzione per il rischio incendi, come segnala la protezione civile nel consueto bollettino.

Ecco, di seguito, cosa contiene il bollettino della protezione civile della Regione Sicilia e le previsioni della giornata di oggi e di domani, martedì 19 settembre.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Come segnalato dalla protezione civile nel bollettino diramato, la cui validità è scattata dalla mezzanotte di oggi e durerà per l’intera giornata di domani, la Sicilia è in uno stato di preallerta, di colore arancione, per quanto riguarda il rischio incendi. Ad Agrigento, Caltanissetta e Palermo il livello di pericolosità è medio mentre basso è a Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Non pervenuti, invece, dati per quanto riguarda il rischio di ondate di calore.

Meteo Sicilia: le previsioni di oggi

Temperature in aumento, dunque. Le massime supereranno, infatti, i 30 gradi in tutta l’Isola. Da segnalare 35 gradi ad Agrigento, Caltanissetta, Catania e Siracusa, città più calde dell’Isola. Le massime più basse si registreranno, invece, ad Enna e Trapani, con 31 gradi.

Sole e caldo ovunque, quindi, a parte qualche nuvola che raggiungerà le zone di Agrigento, Enna e Trapani ma senza destare alcune preoccupazioni. I venti saranno deboli e moderati in tutta la Sicilia.

Meteo Sicilia: le previsioni di domani

Per la giornata di domani, martedì 19 settembre, scenario pressoché uguale. Temperature, addirittura, in lieve aumento per Siracusa, dove la massima prevista sarà di ben 38 gradi, seguita da Catania a 37. La massima più bassa si registrerà, ancora una volta, nel Trapanese, dove sono previste anche delle nubi sparse.