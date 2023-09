Meteo Sicilia, è estate settembrina: ancora caldo nell’Isola

Meteo Sicilia: nell'Isola temperature ancora estive ma sembra attenuarsi il rischio di incendi e ondate di calore.

Meteo Sicilia: settembre inoltrato e scuole già iniziate. Ma le previsioni del tempo mantengono ancora uno scenario da ferie, con temperature oltre i 30 gradi in alcune province dell’Isola. La protezione civile, inoltre, nel consueto bollettino, invita sempre a stare in guardia per quanto riguarda il rischio degli incendi.

Ecco, nel dettaglio, il contenuto del bollettino diramato dalla protezione civile della Regione Sicilia, e le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 14 settembre.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Per quanto riguarda il rischio di incendi, la protezione civile segnala uno status di preallerta in tutte le province della Sicilia. Nel dettaglio, ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa la pericolosità si attesta ad un livello medio. Bassa è, invece, per Palermo e Trapani.

La validità del bollettino è scattata dalla mezzanotte di oggi e durerà per l’intera giornata di domani, venerdì 15 settembre.

Non desta particolari preoccupazioni, invece, il rischio di ondate di calore nell’Isola. Il bollettino segnala che le 3 principali città dell’Isola, Catania, Palermo e Messina, si collocano al livello 0, con condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione. Nel capoluogo etneo, la temperatura massima percepita potrà raggiungere i 34 gradi nel corso della giornata di oggi e 32 in quella di domani. Messina si stabilizzerà, invece, sui 32 gradi per entrambi i giorni. Nel capoluogo siciliano, 31 gradi di massima percepita oggi e 32 per quanto riguarda domani.

Le previsioni di oggi

Temperature che, dunque, dicono ancora estate, ma in alcune province il cielo si presenterà poco nuvoloso durante alcune porzioni della giornata, come ad Agrigento, che in serata sarà raggiunta da qualche nuvola, così come Caltanissetta e Ragusa. Catania e Siracusa saranno le città con la temperatura massima più alta, di 34 gradi. La più bassa si registrerà, invece, a Enna con 29. Venti deboli o moderati ovunque.