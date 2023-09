Meteo Sicilia, allerta gialla su parte dell’Isola: le zone coinvolte

Meteo Sicilia, allerta gialla su alcune zone dell'Isola: il contenuto dell'ultimo bollettino della Protezione Civile.

Meteo Sicilia, allerta gialla in arrivo: secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile sono in arrivo delle piogge e temporali in Sicilia. Tuttavia, l’avviso di allerta gialla diramata non riguarda l’intera regione ma solo alcune zone. Ecco il contenuto del bollettino meteo della Protezione Civile per la giornata di oggi e le previsioni meteo.

Meteo Sicilia, allerta gialla: le zone coinvolte

Come anticipato, per la giornata di oggi è prevista un’allerta meteo gialla per alcune zone dell’Isola. L’avviso della Protezione Civile riguarda l’arrivo di temporali e piogge a carattere di rovescio. Nello specifico, le zone interessate saranno le province di Catania, Ragusa, Siracusa, Enna e parte delle province di Agrigento, Caltanissetta e Messina, come visibile nella mappa del bollettino.

Inoltre, anche per il resto della Sicilia si segnala l’arrivo di possibili temporali, anche se per queste aree l’avviso è di “generica vigilanza” e non di “attenzione” come per le zone in allerta gialla.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Per quanto riguarda il weekend, in generale le condizioni meteo saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque su tutta la Sicilia. In generale, le temperature saranno miti su tutta l’Isola: le massime si aggireranno introno ai 29 gradi mentre le minime rimarranno sempre intorno agli 11-17 gradi.

Meteo: le previsioni per Catania

Per quanto riguarda la città di Catania, le condizioni meteo saranno coerenti con il resto della Sicilia. In generale, le temperature saranno sempre intorno ai 28-29 gradi per quanto riguarda la massime, mentre le minime si aggireranno intorno ai 18-20 gradi. Inoltre, se durante il weekend ci sarà possibilità di qualche nuvola a macchiare il cielo, la prossima settimana è previsto sole tutti i giorni.