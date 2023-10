Meteo Sicilia, l’autunno non decolla: ancora caldo nell’Isola

Meteo Sicilia: Isola ancora caratterizzata da sole e caldo, con l'autunno che non decolla. Ecco le previsioni di oggi e domani.

Meteo Sicilia: la stagione autunnale ha fatto ufficialmente il suo ingresso sabato 23 settembre ma le previsioni dell’Isola dicono, al momento, tutt’altro. In tutta la Sicilia, infatti, previsti ancora sole e caldo, con previsioni a ridosso dei 30 gradi. Nessuna particolare allerta, infatti, è stata segnalata dalla protezione civile per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico. L’Isola è tutta colorata di verde per l’intera giornata di oggi.

Non desta particolari preoccupazioni anche il bollettino per il rischio incendi. La Sicilia si trova in uno status di preallerta con pericolosità di livello basso ovunque. Non pervenuti, invece, i dati sul rischio di ondate di calore.

Ecco, di seguito, le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: lunedì 2 ottobre

Come già anticipato, sole e caldo caratterizzeranno ancora la Sicilia e la giornata di oggi ne è la conferma. Non sembra, infatti, esserci traccia di nubi in tutte le province, né tantomeno il rischio di eventuali precipitazioni. Da segnalare Agrigento che si prende il primato di città più calda, con una temperatura massima di 30 gradi, seguita da Siracusa a 29. Situazione diversa, come di consueto per motivi geografici, a Enna, dove la temperatura massima non andrà oltre i 23 gradi e la minima toccherà i 10.

Meteo Sicilia: martedì 3 ottobre

Giornata fotocopia quella di domani, martedì 3 ottobre, con qualche piccola differenza di temperatura. Sarà sempre Agrigento a mantenere il primato di città più calda, con la temperatura massima di 29 gradi, insieme a Siracusa. Per il resto, anche domani, ci sarà sole ovunque senza il rischio di precipitazioni. I venti saranno deboli ovunque.

Le previsioni a Catania

Catania segue la tendenza del resto dell’Isola e nella giornata di oggi, lunedì 2 ottobre, risulta essere la seconda città più calda con 29 gradi, insieme a Siracusa e dietro Agrigento. I venti si alterneranno tra deboli e moderati.

Scenario uguale per domani, martedì 3 ottobre, con una temperatura massima di 29 gradi, mentre la minima scenderà a 19, alle prime ore del mattino. I venti saranno deboli per tutto l’arco della giornata.