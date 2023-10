Meteo Sicilia, ancora caldo anomalo a ottobre: le previsioni

Meteo Sicilia: previsioni del weekend con caldo ancora anomalo per gli standard del mese ottobre, con sole ovunque e temperature alte.

Meteo Sicilia: autunno che continua a non prendere il sopravvento e le temperature di ottobre presentano ancora un caldo anomalo, non conforme agli standard di questa stagione. Le massime si attestano, infatti, a ridosso dei 30 gradi, con cielo sereno in tutta l’Isola ma caratterizzato da qualche nuvola.

Nulla di rilevante nei bollettini della protezione civile, sia per quanto riguarda il rischio incendi, con pericolosità bassa, e sia per il rischio idrogeologico, con l’Isola colorata di verde e, dunque, in uno status di regolare sorveglianza.

Ecco di seguito le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 6 ottobre, e per il weekend.

Meteo Sicilia: venerdì 6 ottobre

Oggi cielo sereno e poco nuvoloso in tutta l’Isola, ma senza il rischio di precipitazioni. Le temperature più alte si registrano a Siracusa e ad Agrigento, con una massima di 29 gradi in entrambe le città. Da segnalare, anche, i 28 gradi a Ragusa e a Messina. Temperature che, quindi, confermano ancora il caldo anomalo di questi primi giorni di ottobre. I venti saranno deboli ovunque.

Meteo Sicilia: sabato 7 ottobre

Con un leggero calo ma nulla di rilevante, le previsioni di domani, sabato 7 ottobre sono pressoché uguali a quelle di oggi. Nubi sparse e cielo poco nuvoloso potrebbero rappresentare delle minime minacce ma sembra che non siano previste precipitazioni di alcun tipo. Siracusa ed Agrigento si mantengono sempre tra le città più calde, con una temperatura massima di 28 gradi. I venti si manterranno ancora deboli ovunque.

Meteo Sicilia: domenica 8 ottobre

Stessa tendenza per domenica 8 ottobre. È tempo di ottobrate, e la situazione meteorologica giungerà sicuramente in ausilio a coloro i quali vorranno fare delle gite fuoriporta, o vorranno recarsi a Zafferana per il celebre evento. Anche per la giornata di domenica, cielo poco nuvoloso che non desta particolari preoccupazioni, e temperature massime sempre a ridosso dei 30 gradi o poco meno in tutta l’Isola.

Le previsioni a Catania

Capoluogo etneo che in questi giorni sarà tra le città con la temperatura massima più alta dell’Isola.

Per la giornata di oggi, solo qualche nuvola raggiungerà il cielo sopra Catania, ma il caldo persisterà in ogni caso.

Cielo sereno per domani, con qualche minaccia nell’arco di tempo che va dalle 19 alle 22, con cielo coperto. Tuttavia, si segnalano precipitazioni assenti.

Domenica, invece, sole per tutto il giorno, con la temperatura massima che sarà di 28 gradi.