Metro Catania, si segnalano numerosi ritardi in direzione Stesicoro: i dettagli

Segnalati alla redazione disagi nella Metropolitana di Catania, con diverse corse saltate. Ecco i dettagli.

Non una mattinata tranquilla per i passeggeri della Metropolitana di Catania, soprattutto in direzione Stesicoro. Stando alle segnalazioni giunte, infatti, sarebbero saltate circa 3 corse, con conseguente malfunzionamento del display che segnala comunque i treni con lo status di “in arrivo”.

Non va tutto liscio nemmeno per chi si deve recare in direzione Nesima. Sempre secondo le segnalazioni giunte, il treno in questa direzione sarebbe rimasto fermo per circa 7 minuti.

Da chiarire, dunque, le motivazioni di tali disagi che, negli ultimi tempi, si stanno verificando in maniera sempre più frequente.

Pare, inoltre, che i nuovi treni non siano ancora tutti in circolazione, probabilmente a causa di operazioni di manutenzione.