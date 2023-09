Metro Catania, segnalati disservizi: “Display e app funzionano a singhiozzo”

Per la rubrica "Alza la voce", alcuni lettori hanno segnalato i malfunzionamenti dei display e dell'applicazione della Metro di Catania.

Settembre è arrivato, le ferie sono finite e i ragazzi stanno tornando sui banchi di scuola. Tuttavia, la ripresa non sembra ancora essere totale. Infatti, la metropolitana di Catania sta facendo registrare dei disservizi negli ultimi giorni, segnalati da alcuni lettori a LiveUnict.

Una dei primi disservizi segnalati riguarda il malfunzionamento dei display presenti nelle stazioni metro FCE. “Un minuto lungo una vita – ha dichiarato una lettrice a LiveUnict –. In questi giorni mi è capitato più volte di prendere la metro e notare con piacere che il display segnalava che il prossimo treno sarebbe arrivato in un minuto. Tuttavia, il minuto segnalato dal display ha avuto una durata che ha oscillato tra 5 e 8 minuti. Infatti, più volte il tempo di attesa segnalato dal display non corrispondeva affatto a quello reale, considerando che sebbene venisse segnalata l’arrivo di un treno in un minuto, l’attesa era di almeno 5 minuti”.

Come riportato dalla lettrice a LiveUnict, non si tratterebbe di un caso isolato. “È successo più volte in diverse stazioni metro, ad orari differenti e in entrambe le direzioni. Inoltre, si è verificato sia in presenza dei treni più vecchi che con le corse dei treni nuovi della metro”.

Ma il caso dei display non è l’unico disservizio della metro segnalato. Infatti, un lettore ha raccontato a LiveUnict di aver avuto dei problemi con l’applicazione FCE. “Questa mattina la mia applicazione non funzionava. Di conseguenza, non ho potuto mostrare il mio abbonamento per accedere ai tornelli e prendere il treno – riporta il lettore –. Fortunatamente di lì a poco è passato un signore che gentilmente mi ha fatto passare con il formato cartaceo, evitandomi di arrivare in ritardo”.

In foto, i display che indicano le due corse della metro entrambe in arrivo per tutte e due le direzioni alla stazione Galatea.