Meteo Sicilia, persistono temperature estive: le previsioni

Meteo Sicilia: le temperature continuano ad essere sulla scia dei 30 gradi, con il sole splendente in tutte le province dell'Isola. Di seguito le previsioni.

Meteo Sicilia: l’autunno continua a non riuscire a prendere il sopravvento sull’Isola. Le temperature, infatti, sembrano ancora quelle estive, nonostante la bella stagione sia finita da un po’. Le massime si attestano a ridosso dei 30 gradi, con cielo sereno in tutta la Sicilia. Tuttavia, ciò che cambia rispetto agli scorsi mesi è che la protezione civile non ha diramato nessun bollettino per il rischio incendi e ondate di calore. Di seguito le previsioni nel dettaglio per l’inizio della settimana.

Meteo Sicilia: lunedì 9 ottobre

Per la giornata di oggi, sono previste temperature massime che sfiorano i 30 gradi in tutte le province dell’Isola; addirittura, ad Agrigento (nonostante qualche nuvola) e Siracusa si arriva a 31. 30 gradi di massima a Catania, dove il sole splenderà alto e caldo nel cielo; 29 a Caltanissetta, Messina e Ragusa.

La città meno calda, come al solito, sarà Enna, con una massima di 26 gradi ed una minima di 11. A Palermo, poi, una massima di 27.

Meteo Sicilia: martedì 10 ottobre

Anche per la giornata di martedì il caldo non sembra diminuire, anzi: la massima si alza a 32 gradi ad Agrigento e Siracusa, dove il vento sarà rispettivamente debole e moderato. Secondo le previsioni, nessun “pericolo” di pioggia: chi lo desidera potrà dunque approfittare del post lezioni o lavoro per un bagno al mare o per abbronzarsi in spiaggia.

A Catania 20 gradi di minima e 31 di massima; in generale, nell’Isola non si scende sotto i 26 gradi di massima, previsti ad Enna.

Meteo Sicilia: mercoledì 11 ottobre

Mercoledì 11 otobre il sole continuerà a splendere alto nel cielo di tutte le province siciliane, come nei giorni precedenti. È infatti previsto caldo ad Agrigento, Catania e Siracusa, dove le temperature continueranno sulla scia dei 30 gradi. A Caltanissetta, Messina e Ragusa, una massima di 29 gradi.

Il vento sarà debole quasi in tutta l’Isola, tranne a Siracusa e Trapani, dove sarà moderato.